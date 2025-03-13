Mansur Yavaş'tan adaylık mesajı: Anketleri işaret etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu "rakip" olarak nitelendiren Yavaş, anket sonuçlarını işaret ederek, "Seçim vakti yaklaştığında eğer anketler bu şekilde olursa durumu yeniden değerlendiririz" dedi.

Yavaş, İmamoğlu'nun adaylık süreciyle ilgili yaptığı çağrıya saygı duyduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Elbette farklı görüşler olabilir. Ekrem Bey, üzerinde oluşan baskılar nedeniyle adayın bir an önce açıklanması gerektiğini ve erken seçim çağrısında bulunulması gerektiğini söyledi. Bu saygı duyulacak bir fikirdir ve partimiz de bu yönde karar almıştır. Bizim itiraz ettiğimiz bir durum yok. Ancak ilk günden beri söylediğimiz şey değişmedi: Seçim vakti yaklaştığında ve anketler bu doğrultuda olursa durumu yeniden değerlendiririz."

Bazı çevrelerde, kendisinin Ekrem İmamoğlu’ndan uzak durduğu ve fırsat kolladığı yönündeki yorumlara sert yanıt veren Yavaş, "Biz, yol arkadaşlarımızın ayağının takılmasını bekleyecek insanlar değiliz. Böyle bir alçaklık yapmayız. Ekrem Başkan’ın başına siyasi kumpas kurulursa, herkes bilsin ki en önce ben onun yanında olacağım" ifadelerini kullandı.