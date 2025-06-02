Siber suçlara büyük darbe! 5 milyar liralık mal varlığına el konuldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 52 ilde düzenlenen dev siber suç operasyonlarında 423 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 145’inin tutuklandığını duyurdu. Yaklaşık 5 milyar TL’lik mal varlığına el konuldu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Siber suçlara büyük darbe! 5 milyar liralık mal varlığına el konuldu
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Türkiye genelinde siber suç örgütlerine karşı düzenlenen geniş kapsamlı operasyonda 423 şüpheli gözaltına alındı, 145 kişi tutuklandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, operasyonların 29 il merkezli olmak üzere 52 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildiğini duyurdu.

Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve il emniyet müdürlüklerinin siber şube ekipleri tarafından yürütülen operasyonlar, Türkiye’nin dört bir yanında yankı uyandırdı.

MİLYARLIK VURGUN, SAHTE YATIRIM SİTELERİYLE YAPILDI

Bakan Yerlikaya’nın verdiği bilgilere göre şüpheliler; Forex yatırım danışmanlığı, kripto para tuzakları, hediye çeki vaatleri, araç kiralama ve kapora dolandırıcılığı, kiralık bungalov ilanları, sahte ürün satışları, dijital sazan sarmalı yöntemleri kullanarak binlerce vatandaşı mağdur etti.

Yasa dışı bahis sitelerine altyapı sağlama, kumar oynatma ve para transferlerine aracılık etme gibi faaliyetlerin yanı sıra, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve mobil bankacılık hesaplarına erişim yoluyla da haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

RUHSATSIZ SİLAHLAR VE DİJİTAL DELİLLER ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda çok sayıda ruhsatsız tabanca ve dijital materyal ele geçirilirken, suçtan elde edilen yaklaşık 5 milyar lira değerindeki mal varlığına da el konuldu. Ele geçirilen dijital delillerin çözüm süreci ve incelemeleri sürüyor.

Bakan Yerlikaya, başarılı operasyonlara imza atan valileri, cumhuriyet başsavcılıklarını, emniyet müdürlerini ve polisleri tebrik ederek şu açıklamayı yaptı:“Kara Vatan’da olduğu gibi Siber Vatan’da da sanal devriyelerimizle suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz.”

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