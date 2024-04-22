Sibergöz-32 operasyonlarında onlarca şüpheli yakalandı! Bakan Ali Yerlikaya operasyonu duyurdu

"Forex yatırım ve yüksek kazanç" vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyenlere yönelik İstanbul merkezli 8 şehirde "Sibergöz-32" operasyonları düzenlendi. Operasyonların detaylarıyla ilgili açıklama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından yapıldı.

19 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesince yapılan çalışmalar sonucu İstanbul merkezli Antalya, Diyarbakır, Burdur, Adana, Eskişehir, Osmaniye ve Siirt'te "Sibergöz-32" operasyonları düzenlendiğini duyurdu.

"Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Onlara asla göz açtırmayacağız️." ifadelerini kullanan Bakan Ali Yerlikaya, şüphelilerin kendilerini "yatırım danışmanı" olarak tanıtarak iletişime geçtikleri vatandaşları "Forex yatırım ve yüksek kazanç" vaadiyle sahte internet sitesine yönlendirdikleri, sitede var olmayan kazançları gösterip, bu kazançları elde etmek için çeşitli bahanelerle para talep ederek kazanç sağladıklarının tespit edildiğini kaydetti.

Ali Yerlikaya, 19 şüphelinin yakalandığı operasyonlarda çok sayıda dijital materyale el konulduğunu aktardı. Bakan Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren emniyet güçlerini tebrik etti.