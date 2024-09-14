Siemens, Akkuyu için gerekli parçaları teslim etmiyor, Çin devrede

Almanya'nın engeli nedeniyle Akkuyu Nükleer Santrali'nin inşaatında gecikme yaşanıyor. Siemens, Akkuyu için gerekli ekipmanları bir yıldır teslim edemediğini belirtti ve bunun sebebi olarak ihracat izinlerinin verilmemiş olmasını gösterdi. Çin, bu süreçte devreye girerek eksik parçaların teminini üstlendi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Almanya'nın bu engelinin Türkiye üzerindeki etkilerini vurguladı ve Çin'den alternatif parçaların getirileceğini açıkladı. Bayraktar, Siemens’in teslimat gecikmesinin bir karşılığı olacağını belirtti.

Siemens, DW Türkçe'ye verdiği bilgide, bazı ekipmanların uzun süre önce teslim edildiğini, ancak diğerlerinin teslim edilmediğini ve bunun gerekçesi olarak ihracat ve gümrük izinlerinin verilmemiş olduğunu ifade etti. Şirket, hangi ekipmanların teslim edilip edilmediği ve ihracat izinlerinin verilmemesinin nedenleri hakkında detay vermedi.