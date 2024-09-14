Kömürhan Köprüsü dünyanın en iyi projesi seçildi!

Kömürhan Köprüsü, Uluslararası Yol Federasyonu tarafından “En İyi Proje” seçildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, köprünün yapım metodolojisi kategorisinde ödüle layık görüldüğünü açıkladı. Gergin Eğik Askılı ve Ters-Y tipi tasarımıyla köprü, bu prestijli ödülü kazandı.

Bakan Uraloğlu, Elazığ ile Malatya arasındaki doğal sınırda yer alan köprünün bölge ulaşımına büyük kolaylık sağladığını belirtti. 660 metre uzunluğundaki köprü, taşıt trafiğine iki yönlü, dört şeritli hizmet sunuyor.

Köprünün inşasında kullanılan 7 bin ton çeliğin, Paris'teki Eyfel Kulesi'nde kullanılan çelikle eşdeğer olduğunu belirten Uraloğlu, Kömürhan Köprüsü ve Tüneli'nin tamamen yerli ve milli kaynaklarla yapıldığını vurguladı. Her yıl 62 milyon lira zamandan, 38 milyon lira akaryakıttan tasarruf sağlandığını ifade etti.

Bakan Uraloğlu, ayrıca 5 Nisan'da başlatılan Kömürhan Güneş Enerjisi Santrali'nin kurulumunun tamamlandığını ve yıllık 6 milyon lira tasarruf edileceğini belirtti.

2024 Küresel Yol Başarı Ödülleri'nin 12 Aralık 2024 tarihinde ABD'nin Orlando şehrinde yapılacak törenle sahiplerine verileceği bildirildi.