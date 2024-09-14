Akdeniz'deki balık türleri yok olma tehlikesiyle karşı karşıya!

Akdeniz Körfezi’nde bazı balık türleri yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Kıkırdaklı balık türlerinden olan köpek balıkları, keler balıkları ve kemane balıkları, bu tehlikede olan türlerin başında geliyor. Uzmanlar, bu balıkların avlanmasının yasak olduğunu özellikle vurguluyor.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Akdeniz'deki balık türleri yok olma tehlikesiyle karşı karşıya!
Yayınlanma:

Akdeniz Körfezi’nde bazı balık türleri yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Kıkırdaklı balık türlerinden olan köpek balıkları, keler balıkları ve kemane balıkları, bu tehlikede olan türlerin başında geliyor. Uzmanlar, bu balıkların avlanmasının yasak olduğunu özellikle vurguluyor.

"Nesli tükenme riski taşıyan balıklar arasında Akdeniz’de önemli bir azalma görülüyor. Çekiç başlı köpek balığı, mako köpek balığı ve büyük beyaz köpek balığı gibi türler, neredeyse tamamen tükenmiş durumda. Nadiren, kılıç balığı avında yanlışlıkla yakalandıkları görülüyor. Ancak, balıkçılar artık bu balıkları canlı olarak serbest bırakma konusunda daha bilinçli."

Nesli tükenmekte olan diğer türler arasında keler balıkları ve kemane balıkları da bulunuyor. Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Gökoğlu, bu türlerin avlanmasının yasak olduğunu belirterek balıkçıları uyardı.

"Bu balıkların avlanması yasaktır. Balıkçılarımız, bu türleri yakaladıklarında hemen serbest bırakmalılar. Kıkırdaklı balıkların yavruları, annenin vücudunda gelişir ve canlı olarak doğarlar. Yeni doğan bu yavrular, özellikle vatozlar gibi büyük kıkırdaklı balıklarda avlanmaya çok müsaittir."

Gökoğlu, bu balıkların deniz ekosisteminde oynadığı kritik role de dikkat çekti.

"Ekosistemin dengesini korumamız gerekiyor. Bu iri balıklar, denizlerin düzenleyici türleridir. Onlar olmadığı zaman bazı türler aşırı derecede çoğalmaya başlar. Bu yüzden balıkçılarımızın dikkatli olmaları şart."

Aileler LGBT dayatmasına karşı yürüyor: "Dursun bu hayasızca akın"Aileler LGBT dayatmasına karşı yürüyor: "Dursun bu hayasızca akın"Gündem

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

balık türleri tehlikede akdeniz
Günün Manşetleri
Rusya’dan Batı’ya sert uyarı
"Türkiye bor üretiminde küresel liderliğe ileriye taşınacak"
Aileler LGBT dayatmasına karşı yürüyor
"Ayşenur'un hesabını soracağız!"
Türkiye Suriye ilişkileri normalleşiyor
"Kıskaç-27" operasyonu: 39 gözaltı
Narin cinayetinde bir tutuklama daha
Narin'in amcası Salim Güran'ın yeni ifadesi ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atamalar
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas liderleriyle görüştü
Çok Okunanlar
işte Narin'in amcanın işçisiyle korkunç konuşması işte Narin'in amcanın işçisiyle korkunç konuşması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atamalar
Narin'in amcası Salim Güran'ın yeni ifadesi ortaya çıktı Narin'in amcası Salim Güran'ın yeni ifadesi ortaya çıktı
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit kimdir? Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit kimdir?
Narin soruşturmasında kuzenin yeni ifadeleri ortaya çıktı Narin soruşturmasında kuzenin yeni ifadeleri ortaya çıktı