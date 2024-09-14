Akdeniz'deki balık türleri yok olma tehlikesiyle karşı karşıya!

Akdeniz Körfezi’nde bazı balık türleri yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Kıkırdaklı balık türlerinden olan köpek balıkları, keler balıkları ve kemane balıkları, bu tehlikede olan türlerin başında geliyor. Uzmanlar, bu balıkların avlanmasının yasak olduğunu özellikle vurguluyor.

"Nesli tükenme riski taşıyan balıklar arasında Akdeniz’de önemli bir azalma görülüyor. Çekiç başlı köpek balığı, mako köpek balığı ve büyük beyaz köpek balığı gibi türler, neredeyse tamamen tükenmiş durumda. Nadiren, kılıç balığı avında yanlışlıkla yakalandıkları görülüyor. Ancak, balıkçılar artık bu balıkları canlı olarak serbest bırakma konusunda daha bilinçli."

Nesli tükenmekte olan diğer türler arasında keler balıkları ve kemane balıkları da bulunuyor. Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Gökoğlu, bu türlerin avlanmasının yasak olduğunu belirterek balıkçıları uyardı.

"Bu balıkların avlanması yasaktır. Balıkçılarımız, bu türleri yakaladıklarında hemen serbest bırakmalılar. Kıkırdaklı balıkların yavruları, annenin vücudunda gelişir ve canlı olarak doğarlar. Yeni doğan bu yavrular, özellikle vatozlar gibi büyük kıkırdaklı balıklarda avlanmaya çok müsaittir."

Gökoğlu, bu balıkların deniz ekosisteminde oynadığı kritik role de dikkat çekti.

"Ekosistemin dengesini korumamız gerekiyor. Bu iri balıklar, denizlerin düzenleyici türleridir. Onlar olmadığı zaman bazı türler aşırı derecede çoğalmaya başlar. Bu yüzden balıkçılarımızın dikkatli olmaları şart."