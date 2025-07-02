Silopi Belediye Başkanı Jiyan Ormanlı kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi

Silopi Belediye Başkanı Jiyan Ormanlı kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Jiyan Ormanlı hakkındaki disiplin süreci tamamlandığında konunun detayları ve sonuçları kamuoyu ile yeniden paylaşılacaktır.

Ebru Müezzinoğlu Ebru Müezzinoğlu
Silopi Belediye Başkanı Jiyan Ormanlı kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
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Silopi Belediye Başkanı Jiyan Ormanlı Kesin İhraç Talebiyle Disipline Sevk Edildi

Dem Parti Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu Açıklaması:

“31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçiminde Şırnak ili Silopi ilçesinde partimizin belediye eşbaşkanı olarak seçilen Jiyan Ormanlı’nın belediye eşbaşkanlığı yaptığı süre içerisinde: Eşbaşkanlık sistemine karşı direnç geliştirme, ortak yönetim kültürü yerine ben merkezci yönetim anlayışını benimseme, parti kararlarını tanımama, belediyecilik noktasında halkın talep ve beklentilerini karşılayamama ve partimizin yerel yönetimler politikasıyla örtüşmeyen pratikleri nedeniyle ‘kesin ihraç’ istemiyle DEM Parti Merkez Disiplin Kuruluna sevk edilmiştir.

Jiyan Ormanlı hakkındaki disiplin süreci tamamlandığında konunun detayları ve sonuçları kamuoyu ile yeniden paylaşılacaktır.” denildi

Kaynak: Şırnak Ajans

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