Sinan Ateş cinayeti davası başladı: 22 sanık ilk kez hakim karşısında!

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin davanın görülmesine bugün Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesinde başlandı. Duruşma nedeniyle Sincan Cezaevi yerleşkesine girişlerde uzun araç kuyrukları oluşurken geniş güvenlik önlemleri alındı. Dava öncesinde açıklama yapan Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, "Eksik bir iddianameyle yarım bir mahkeme kurulacak. Suçluların adil şekilde yargılanması dışında bir talebimiz bulunmuyor. Dosyaya eklenmeyen deliller var. Bu delillerin dosyaya eklenmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

DAVAYI İZLEYENLER

Sinan Ateş cinayetini takip etmek için çok sayıda siyasetçi de duruşma salonuna geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da duruşma salonunda yerini aldı.

Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonundaki dava, 5 gün sürecek.

MAHKEME BAŞKANININ AÇIKLAMASI

Sanıklardan Doğukan Çep, "Bay Kemal nerede?" diye bağırınca, salondan çıkarıldı. Mahkeme heyeti duruşma salonuna saat 9.22'de geldi. Mahkeme başkanı duruşmanın başında, "Herhangi bir laf atma olmasın. Gerek sanıklar tarafından gerek müşteki tarafından. Bunlara gerek yok. Bırakın işimizi yapalım. Meseleyi şahsileştirmeyin. Tahriklere kapılmayın" dedi. Bu konuşmanın ardından sanık Çep yeniden salona alındı.

MHP'NİN TALEBİ REDDEDİLDİ

Avukat İbrahim Ethem Yiğit ve Çağrı Can Pak, MHP adına davaya katılma talebinde bulundu. Bu talebe ilişkin görüşleri sorulan sanıklar, talebin kabul edilmesini istedi.

Cumhuriyet savcısı, suçtan doğrudan zarar görme unsuru söz konusu olmadığından talebin reddini istedi. Mahkeme ise, MHP'nin suçtan zarar gören sıfatının bulunmadığından katılma talebinin reddine oy birliğiyle karar verdi.