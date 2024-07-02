Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci gün! Sanıklar MHP ile ilgili sorulan sorulara dikkati çekti

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayeti davası ikici duruşması Ankara 32. Ağırceza Mahkemesi'nde görüldü. Druşmada sanıklar ifade verdi.

İştirak halinde suça yardım ettiği iddiasıyla yargılanan Sanıklardan Ufuk Köktürk, davanın eski savcısının kendisine MHP ile ilgili sorular sorduğunu ifade etti. Köktürk, “55 yıllık bir parti böyle bir işe kalkışır mı? Böyle bir aptallık olur mu? Burada normal cinayet davasında olmayacak şeyler dönüyor” dedi.

Aynı suçtan yargılanan sanık Serdar Öktem ise yaptığı savunmada savcılarla yaptığı ön mülakatı anlattı. Savcıların kendisine cinayeti değil MHP üyesi olup olmadığını sorduklarını ifade etti. Olayı soruşturan savcıların kötü niyetli olduğunu söyledi. Cinayeti MHP'nin üzerine yıkmak istediklerini vurguladı.

Duruşmada avukat sıralarında karşılıklı atışmalar yaşandı. Mahkeme Başkanı iki tarafı da uyardı. Müşteki avukatlarından şiddetli itirazlar gelmesi üzerinde mahkeme başkanı, kolluk kuvvetlerine bazı avukatları dışarı çıkarma talimatı verdi. Hakim, kolluk kuvvetlerini görevi geciktirmesi üzerine "Emri ben veriyorum, devletin verdiği emri neden yerine getirmiyorsunuz, neden korkuyorsunuz" diyerek kolluk kuvvetleri hakkında tutanak tutulmasını istedi.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ikinci gününde izleyici ve basın katılımının ilk güne göre daha düşük olduğu görüldü. CHP ve İyi Parti yöneticileri ikinci gününde de davayı takip etmek üzere salonda hazır bulundu.

Mahkeme heyetinin 5 Temmuz Cuma günü ara karar vererek davayı eylül ayından sonraki bir tarihe ertelemesi bekleniyor.