Sinan Ateş davasında 3. gün! Sanık avukatlarının beyanlarının alınmasına başlandı

Sinan Ateş cinayetine ilişkin davada sanık avukatlarının beyanlarının alınmasına başlandı. Azmettirici Doğukan Çep'in avukatı Emine Tosun, "Acaba Sinan Ateş'in vücudunda Ahmet Keçik ya da Selman Bozkurt'un silahından çıkan mermi vardı da bunlar örtbas mı edilmeye çalışılıyor?" dedi.

Sinan Ateş davasında 3. gün! Sanık avukatlarının beyanlarının alınmasına başlandı
Editör: Haber Merkezi
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Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davanın üçüncü duruşması Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Sanık avukatlarının beyanlarına geçildi.

Cinayetin tetikçisi Eray Özyağci'nin avukatı Zeynettin Aktürk beyanında yargılamadaki eksikliklere dikkat çekti. Müvekkilinin maktulü ayağından vurma amacıyla ateş ettiğini ifade etti.

Avukat Zeynettin Aktürk olay esnasında Sinan Ateş'in yanında olan Selman Bozkurt'un Sinan Ateş'i vurmuş olabileceğini iddia etti.

Cinayetin azmettiricisi olarak yargılanan sanık Doğukan Çep'in avukatı Emine Tosun da Sinan Ateş'in vücudundan çıkan mermilere dikkat çekti. Sinan Ateş'in yanındaki şahısların silahları kaçırdığını vurguladı.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden 22 sanıklı davanın üçüncü duruşmasını siyasetçiler de takip etti. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan ve eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu duruşma sırasında salonda hazır bulundu.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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