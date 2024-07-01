Sinan Ateş davasında ilk duruşma tamamlandı! Sanıkların savunmaları alındı

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in 2022'de öldürülmesine ilişkin 22 sanığın yargılandığı dava başladı. Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanan davada sanıkların savunması alındı.

Davada tetikçi olarak yargılanan Eray Özyağci, Sinan Ateş’i öldürme maksadıyla gitmediklerini, yaralamak istediklerini ifade etti. Olay yerinden uzaklaşırken “reisi vurduk” sesleri duyduğunu ifade ederek Ateş’i başkalarının vurmuş olabileceğini vurguladı.

Eray Özyağci ayrıca, davanın önceki savcısı Durmuş Ali Kaya’nın kendisine sorduğu sorularla ilgili dikkat çekici açıklamalar yaptı. Özyağci, savcının kendisine “Devlet Bahçeli’den talimat aldıysan söyle. Bize MHP’den 2-3 isim ver seni kurtaralım. Vermezsen en ağır cezayı veririm. Seçimden sonra neler olacağını göreceksin” dediğini ifade etti. Özyağcı, davaya MHP ve Ülkü Ocaklarıyla bağlantılı isimlerin bulaştırılmak istendiğini vurguladı.

Sanık Doğukan Çep ise ifadesinde Sinan Ateş’le kişisel bir husumetleri olduğunu ve yarlamak istediklerini belirtti. Çep de üçüncü bir kişinin Sinan Ateş’i öldürmüş olabileceğini ifade ederek konunun araştırılmasını talep etti.

Sanıkların savunması alınmadan önce MHP adına avukatlar davaya katılma talebinde bulundu. Mahkeme heyeti katılım talebini MHP’nin suçtan zarar görme vasfının olmaması sebebiyle reddetti.

Duruşmayı çok sayıda siyasi isim takip etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, duruşmayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’le birlikte takip etti.

Özgür Özel, verilen ilk arada açıklama yaptı. Özel, "Bu cinayetin tetikçisi bellidir azmettirenleri bellidir. Cinayete katkı verenler, yardım edenler, yataklık edenler, getirenler, götürenler bellidir ama iddianame tam işin gitmesi gereken tarafı gittiği yerde kesilmiştir. Yarım, güdük, natamam bir iddianame ile görülmekte olan bir davayla karşı karşıyayız." dedi.

Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş de sanıkların savunmaları hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ateş, verilen ifadeleri “kumpas tiyatrosu” olarak adlandırdı.

22 sanığın yargılandığı dava 5 Temmuz Cuma gününe kadar devam edecek. Mahkeme heyetinin Cuma gününe kadar ara karar vermesi bekleniyor.