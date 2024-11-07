Sinan Ateş davasında yeni gelişme: Reddedildi

Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, 2 Ekim'deki karar duruşmasında tetikçi Eray Özyağcı, olayda kullanılan motosikleti süren Vedat Balkaya ve cinayet mahallinde keşif yapan Suat Kurt, 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca müşteki Selman Bozkurt'a yönelik 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkemede sanıklar Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş'ı 'tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Diğer sanıklar Zekeriya Asarkaya, Hakan Saraç, Ufuk Köktürk, Mehmet Yüce, Osman Bayraktar, Caner Günay, Umut Ersoy, Çağlar Zorlu, Aytaç Ataç ve Erdem Karadeniz hakkında beraat kararı verildi. Ayrıca sanık Caner Günay için 'suçluyu kayırma' suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbarda bulunuldu. Tek tutuklu sanık olan Çağlar Zorlu'nun beraat etmesiyle tahliye kararı alındı.

İTİRAZ REDDEDİLDİ

ANKA'nın haberine göre, sanıklar Serdar Öktem, Çağlar Zorlu, Umut Ersoy, Hakan Saraç, Zekeriya Asarkaya, Ufuk Köktürk, Aytaç Ataç, Caner Günay ve Alper Atay'ın tahliyelerine, Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş ve bitkileri Sevda Ateş Yörükoğlu ile Selma Ateş Kazanç, avukatları aracılığıyla itiraz etti. Bu itiraz mahkeme tarafından reddedildi.