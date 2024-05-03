Sinema Genel Müdürü Birol Güven'den "yapay zeka" açıklaması!

Sinema Genel Müdürü Birol Güven, "Yapay zeka işimizi elimizden alacak mı, hayır almayacak ama yapay zekayı çok iyi kullanan birisi işimizi elimizden alacak" dedi.

Uluslararası Turan Film Festivali kapsamında Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda öğrencilerle bir araya gelen Güven, sinema ve dizi sektörüyle ilgili deneyimlerini paylaştı ve sonrasında soruları yanıtladı.

Gündelik hayatı yazmayı ve izlemeyi çok sevdiğini dile getiren Güven, bu doğrultuda geçmişi anlatan "Seksenler" ile bugünü anlatan "Çocuklar duymasın" projelerinin ortaya çıktığını söyledi.

Güven, 2016'da planladığı, 2030 dönemini anlatan projenin ise hiçbir kanal tarafından satın alınmadığını ifade etti.

Güven, televizyon kanallarının, gelecekte olacaklara yönelik senaryoları istemediğini kaydetti. Güven, "Beğenmediler belki de. İyi ki de beğenmemişler. Yani direkten döndük, Allah korudu. Benim 2030'da olur dediğim her şey iki sene önce oldu." diye konuştu.

Bu dönem gençlerin şanslı olduğunu, internetle herkesin bilgiye eşit şekilde ulaşabildiğini belirten Güven, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sizi yapay zeka tarafına çekmek istiyorum. Yapay zeka sizin kaderinizi belirler, bir şeye ulaşmaya çalışıyoruz dediniz ya... O kadar büyük bir değişim içindeyiz fakat bu değişimi yakalayabilen yok, bu çok güzel şey, tren kaçmadı. Çünkü tren ortada yok. Yapay zeka işimizi elimizden alacak mı, hayır almayacak ama yapay zekayı çok iyi kullanan birisi işimizi elimizden alacak. İnsanlar ikiye ayrılacak, yapay zekayı kullananlar ve kullanmayanlar. Yapay zeka bizim bundan sonraki bütün yaşamımızı, sizin mesleğinizi de belirleyecek."

Bugüne kadar 54 dizi ve 11 film yaptıklarını kaydeden Güven, "Hiçbirini seyredemiyorum, hiçbirini beğenmiyorum. Bugün yazsam, böyle yazmam. Biliyorsunuz İzmirli filozof Heraklitos diyor ki aynı nehirde iki kere yıkanılmaz. Bu, değişimi anlatıyor arkadaşlar; diyor ki nehre bir daha girdiğinizde o nehir artık o nehir değildir, siz de o siz değilsinizdir. Ben bugünkü aklımla tekrar dünyaya gelmeyi çok isterdim ve bugünkü aklımla onların hiçbirini yapmazdım. Çok böyle gurur duymuyorum onlarla. O dönem yaptığım her şey o dönemin doğrusuydu ama bugünün doğrusu değil. Bazen 'Çocuklar Duymasın'dan bana bir sahne izletiyorlar, Allah'ım o kadar cinsiyetçi ki, ben bugün öyle biri değilim ama demek ki o zaman öyle biriymişim." değerlendirmesinde bulundu.