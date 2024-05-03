Mağdur olan hasta 150 fidan dikilmesi karşılığında şikayetini geri çekti

Olay, Bayburt'ta yaşandı. Bir kişi diş, hekiminin yanlış tedavi uygulamasıyla ilgili şikayetinden TEMA Vakfına 150 fidan bağışlaması şartıyla vazgeçti.

Mağdur olan hasta 150 fidan dikilmesi karşılığında şikayetini geri çekti
Editör: Yağmur Biçen

Kentte yaşayan H.O, tedavi olmak için gittiği özel klinikte yanlış tedavi uygulandığı iddiasıyla diş hekimi B.S.G'den şikayetçi oldu. Bunun üzerine B.S.G. hakkında "taksirle bir kişinin yaralamasına neden olma" suçundan soruşturma başlatıldı.

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen çalışma sonrası dosya, suçun uzlaşma kapsamına girmesi nedeniyle Uzlaştırma Bürosuna gönderildi.

150 FİDAN DİKİLMESİNİ İSTEDİ

Uzlaştırmacıyla yapılan görüşmelerde taraflar, edimli olarak uzlaşmayı kabul edeceğini iletti.

Bunun üzerine H.O, B.S.G'nin TEMA Vakfına 150 fidan bağışında bulunmasını istedi. Teklifi kabul eden B.S.G, vakfın hesabına gerekli bağışı yaparak ceza almaktan kurtuldu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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