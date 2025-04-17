Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumunda son gelişme: Yoğun bakım süreci sürüyor

Kalp krizi geçiren DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, uzun süren bir ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı. Hastaneden yapılan açıklamada, tedaviye olumlu yanıt verdiği belirtilirken, sürecin hala kritik olduğu vurgulandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumunda son gelişme: Yoğun bakım süreci sürüyor
Yayınlanma:

DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı. Uzun süren bir ameliyatın ardından kritik süreci takip eden hekimler, Önder’in genel durumuna ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Hastaneden yapılan açıklamada "Genel olarak tedavilerimize iyi yanıt vermektedir. Sistemik ve metabolik parametreleri düzeliyor. Asidoz tablosu düzeldi ve idrar çıkışı normal. Sadece böbrekleri korumak için bugün hemofiltrasyon yapacağız. Spontan solunumu var. Ağrılı uyaran yanıtı var. Tansiyon ve dolaşımı düne göre daha normal. Bacakların dolaşımı perifer iyi. ECMO, Noradrenalin ve sağ dobutamin altında ortalama 110/66 mmhg. sol ventrikül kasılması çok iyi. Sağ kalacak. Süreç uzun bekleyeceğiz. Yoğun bakım süreci devam ediyor. " denildi.

ERDOĞAN’DAN GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuyla yakından ilgilendi. Edinilen bilgiye göre, Erdoğan; Önder’in kızı Ceren Önder ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ile telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, hem dün gece hem de bugün olmak üzere iki kez arayarak sağlık durumu hakkında bilgi aldığı ve gelişmeleri yakından takip ettiği öğrenildi.

Evlenecek çiftlere özel fırsat! MediaMarkt'tan büyük kampanyaEvlenecek çiftlere özel fırsat! MediaMarkt'tan büyük kampanyaMarket
Sırrı Süreyya Önder
Günün Manşetleri
Ankara’da dev uyuşturucu operasyonu!
Başkan Yardımcısı dahil 12 kişiye gözaltı kararı
Hafta sonu planı olanlar dikkat!
TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan Can Atalay kararı tepkisi
Televizyon ekranlarında ahlak alarmı
Vatan Partisi'nden don mağduru çiftçiye destek
Öğretmen atamalarında takvim belli oldu
Türkiye'den Suriye'ye kaç kişi döndü?
Bakan Yumaklı'dan hasar ödemeleri hakkında açıklama
Doğu Perinçek'ten "proje okulları" kaldırılsın çağrısı
Çok Okunanlar
Altın yatırımcıları dikkat! Altın yatırımcıları dikkat!
Akaryakıta bir darbe daha! Akaryakıta bir darbe daha!
Başkan Yardımcısı dahil 12 kişiye gözaltı kararı Başkan Yardımcısı dahil 12 kişiye gözaltı kararı
Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumunda son gelişme Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumunda son gelişme
Ankara’da dev uyuşturucu operasyonu! Ankara’da dev uyuşturucu operasyonu!