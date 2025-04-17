Evlenecek çiftlere özel fırsat! MediaMarkt'tan büyük kampanya

MediaMarkt Türkiye, yeni ev kuracak çiftleri ve evini yenilemek isteyenleri sevindirecek özel bir kampanyaya imza atıyor. 22 Nisan’a kadar sürecek kampanyada, beyaz eşya ve ankastre ürünlerde yüzde 25’e varan indirim fırsatları sunuluyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Evlenecek çiftlere özel fırsat! MediaMarkt'tan büyük kampanya
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MediaMarkt Türkiye, bahar aylarında evlilik hazırlığı yapan çiftleri hedefleyen yeni kampanyasını duyurdu. 22 Nisan’a kadar geçerli kampanya, hem ev kuracaklara hem de mevcut ev eşyalarını yenilemek isteyen tüketicilere önemli avantajlar sunuyor.

Kampanya, seçili beyaz eşya ve ankastre ürünlerde geçerli olacak ve alışveriş tutarına göre artan oranlarda indirim imkanı sağlayacak.

İNDİRİM ORANLARI KADEMELİ UYGULANACAK

Kampanya kapsamında aynı anda 2 veya daha fazla beyaz eşya ya da ankastre ürün satın alan müşteriler, şu indirimlerden yararlanabilecek:

39.998 TL’ye kadar alışverişlerde: %5 indirim
39.999 TL - 79.998 TL arası alışverişlerde: %10 indirim
79.999 TL - 119.998 TL arası alışverişlerde: %15 indirim
119.999 TL - 149.998 TL arası alışverişlerde: %20 indirim
149.999 TL üzeri alışverişlerde: %25 indirim

TÜM KANALLARDA GEÇERLİ

MediaMarkt’ın evlilik kampanyası, Türkiye genelindeki 102 mağazasında, resmi internet sitesinde ve mobil uygulamasında geçerli olacak. Böylece dileyen kullanıcılar ister mağazadan, ister dijital platformlar üzerinden bu fırsatlardan faydalanabilecek.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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