Evlenecek çiftlere özel fırsat! MediaMarkt'tan büyük kampanya

MediaMarkt Türkiye, bahar aylarında evlilik hazırlığı yapan çiftleri hedefleyen yeni kampanyasını duyurdu. 22 Nisan’a kadar geçerli kampanya, hem ev kuracaklara hem de mevcut ev eşyalarını yenilemek isteyen tüketicilere önemli avantajlar sunuyor.

Kampanya, seçili beyaz eşya ve ankastre ürünlerde geçerli olacak ve alışveriş tutarına göre artan oranlarda indirim imkanı sağlayacak.

İNDİRİM ORANLARI KADEMELİ UYGULANACAK

Kampanya kapsamında aynı anda 2 veya daha fazla beyaz eşya ya da ankastre ürün satın alan müşteriler, şu indirimlerden yararlanabilecek:

39.998 TL’ye kadar alışverişlerde: %5 indirim

39.999 TL - 79.998 TL arası alışverişlerde: %10 indirim

79.999 TL - 119.998 TL arası alışverişlerde: %15 indirim

119.999 TL - 149.998 TL arası alışverişlerde: %20 indirim

149.999 TL üzeri alışverişlerde: %25 indirim

TÜM KANALLARDA GEÇERLİ

MediaMarkt’ın evlilik kampanyası, Türkiye genelindeki 102 mağazasında, resmi internet sitesinde ve mobil uygulamasında geçerli olacak. Böylece dileyen kullanıcılar ister mağazadan, ister dijital platformlar üzerinden bu fırsatlardan faydalanabilecek.