Adalet Bakanı ile DEM Parti arasındaki görüşme ertelendi

DEM Parti, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile 12 Nisan Cuma günü yapılması planlanan görüşmenin ertelendiğini duyurdu. Görüşmenin ertelenme sebebi olarak, heyette yer alan İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu gösterildi.

Partiden yapılan açıklamada, "Cuma günü Adalet Bakanı ile İmralı Heyeti'nin yapacağı görüşme, Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu ve partimizin bütün yöneticilerinin hastanede olması nedeniyle ertelendi. Önümüzdeki hafta yeni randevu tarihi netleştiğinde paylaşacağız" ifadelerine yer verildi.