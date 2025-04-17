Adalet Bakanı ile DEM Parti arasındaki görüşme ertelendi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile DEM Parti heyeti arasında gerçekleşmesi planlanan görüşme, Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu nedeniyle ileri bir tarihe alındı. Yeni randevu tarihi önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Adalet Bakanı ile DEM Parti arasındaki görüşme ertelendi
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DEM Parti, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile 12 Nisan Cuma günü yapılması planlanan görüşmenin ertelendiğini duyurdu. Görüşmenin ertelenme sebebi olarak, heyette yer alan İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu gösterildi.

Partiden yapılan açıklamada, "Cuma günü Adalet Bakanı ile İmralı Heyeti'nin yapacağı görüşme, Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu ve partimizin bütün yöneticilerinin hastanede olması nedeniyle ertelendi. Önümüzdeki hafta yeni randevu tarihi netleştiğinde paylaşacağız" ifadelerine yer verildi.

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