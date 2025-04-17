Akaryakıt istasyonunda sopalı dehşet: Trafik kazası kavgaya dönüştü, 1 kişi öldü

Adana’da hasarlı trafik kazasının ardından taraflar arasında çıkan sopalı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayın ardından yakalanan 3 zanlıdan 2’si tutuklandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Akaryakıt istasyonunda sopalı dehşet: Trafik kazası kavgaya dönüştü, 1 kişi öldü
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Seyhan ilçesinde meydana gelen hasarlı bir trafik kazası, kısa sürede kanlı bir kavgaya dönüştü. 3 Mart günü, 20 yaşındaki Hidayet Sürer, aracını yıkamak için gittiği Onur Mahallesi’ndeki bir akaryakıt istasyonunda, 44 yaşındaki Ömer P.’ye ait park halindeki araca çarptı.

Kazanın hemen ardından Ömer P., aracına çarpan Hidayet Sürer’e fiziki müdahalede bulundu. Tarafların yakınlarının da olay yerine gelmesiyle tansiyon daha da yükseldi.

SOPALARLA SALDIRDILAR

Çıkan arbede kısa sürede büyüyerek sopalı kavgaya dönüştü. Hidayet Sürer ile birlikte babası Serkant Sürer (51) ve amcası Sezgin Sürer (43), karşı tarafça feci şekilde darbedildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı üç kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

25 GÜN SONRA ACI HABER

Kavgada ağır yaralanan Sezgin Sürer, hastanede 25 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. 28 Mart’ta gelen acı haber, ailesini yasa boğdu.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheliler Ömer P., Mehmet E. ve Emre H.’yi kısa sürede tespit ederek gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ömer P. ve Mehmet E., çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Diğer zanlı Emre H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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