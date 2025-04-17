Denizli'de yürek burkan olay: Çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu

Denizli'de yürek burkan bir olay yaşandı. Merkezefendi ilçesindeki bir çöp konteynerinde, yeni doğmuş bir erkek bebeğin cansız bedeni bulundu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Denizli'de yürek burkan olay: Çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu
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Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde, sabah saatlerinde Sümer Mahallesi Ankara Bulvarı üzerindeki bir çöp konteynerinden gelen ihbar, ekipleri harekete geçirdi. Vatandaşların durumu fark etmesiyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çöp konteynerine atıldığı bildirilen yeni doğmuş bir bebeğin varlığıyla ilgili ihbarı değerlendiren ekipler, olay yerine ulaştıklarında korkunç manzarayla karşılaştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

Bebeğin cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığına kaldırıldı.

Bölgede inceleme yapan polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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