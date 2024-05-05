Şişli’de Hıdırellez coşkuyla kutlandı!

Etkinlik alanı, renkli ışıklarla aydınlatıldı ve süslendi. Konser, yarışma, karaoke, dans gösterileri, kına yakma, taç yapım ve çiçek yapım atölyesi, yüz boyama, saksıda toprağa gül fidesi dikimi ve kontrollü ateş yakma alanı yapıldı.

"ŞİŞLİ İÇİN ÇALIŞACAĞIM"

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, “Hepinizin Hıdırellez’i, baharı, bahara merhabası kutlu olsun. Hıdırellez bize birliğimizi beraberliğimizi, hoşgörüyü, kardeşliği ve barışı hatırlatır. Hepimizin bahara yakışır bir şekilde kardeşçe, hoşgörü ile birlikte nice güzel günler yaşarız. Ben Şişli’de her günü bahar gibi yaşayacağımız bir Şişli için çalışacağım. Bunun için söz verdim. Hepinizin dilekleri kabul olsun” ifadelerini kullandı.

Hıdırellez'de huzur ve mutluluk dileyen Lerna Aker isimli vatandaş, "Toplum olarak hepimize mutluluk ve huzur diliyorum. Mutlu olmadıkça huzurlu olamıyoruz. Hepimize huzur diliyorum. Geleceğe güzel baka bilelim ki hayatlarımız aydınlansın” diye konuştu.

Hıdırellez etkinliklerine katılan Ayşen Korhan isimli vatandaş, “Hıdırellez güzel bir vesile. İnanç olarak inanmanın ötesinde herkesin güzel şeyler dilediği, güzel bir gün. Baharın gelişi herkese kutlu olsun” dedi.