Şişli’de rezidanslara kuryelik yapan torbacı suçüstü yakalandı

Şişli Bomonti’de uyuşturucu madde bırakmak üzere bir rezidansa giren şüpheli kaçmaya çalışırken, Şişli Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından yakalandı. Uyuşturucu kuryesinin yakalandığı anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.



Olay, geçtiğimiz hafta 23.30 sıralarında Şişli Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre evlere motosiklet veya yaya olarak uyuşturucu teslim eden şüpheli, polis ekipleri tarafından takibe alındı. Şüphelinin uyuşturucu teslimi için bir rezidansa girdikten sonra güvenlikle sohbet etmeye başladığı belirlendi. O esnada uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi alan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri de rezidansa doğru harekete geçti. Girişte müşterisine çıkmayı bekleyen şüpheli, polis ekiplerinin geldiğini görünce kaçmaya çalıştı. Uyuşturucu kuryesi ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. Şahsın üzerinden bir miktar kokain, “marihuana” ve 2 bin TL çıktı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında “uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak” suçundan işlem yapıldı. Yaşananlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.