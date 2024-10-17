Sivas'ta üst üste şiddetli depremler! AFAD, depremlerin büyüklüğünü açıkladı
Sivas'ta saat 11.29'da ve 11.39'da üst üste şiddetli iki deprem meydana geldiği açıklandı. Depremlerin ayrıntılarıyla ilgili açıklama AFAD tarafından yapıldı. Depremlerin ardından bölgedeki son durumla ilgili de açıklamalar geldi.
Dün sabah saatlerinde Malatya'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından Sivas'tan da iki deprem haberi geldi.
Sivas'ta saat 11.29'da ve 11.39'da üst üste iki deprem meydana geldiği bildirildi. Depremlerle ilgili açıklama Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapıldı.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.29'da, merkez üssü Sivas'ın merkez ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 10,57 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
Sivas'ta 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 11.39'da 4,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin 22,98 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Sivas AFAD yetkilileri, şu ana kadar olumsuz bir ihbar gelmediğini, ilk belirlemelere göre can kaybı ve yıkımın olmadığını, ekiplerin sahadaki çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
ALİ YERLİKAYA'DAN DEPREMLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sivas'ta meydana gelen 4,7 ve 4,1 büyüklüğündeki depremlerle ilgili açıklama yaptı.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Ali Yerlikaya, depremlerin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) ve ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha taramalarına derhal başladığını duyurdu.
Ali Yerlikaya, "İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." dedi.
Sivas’ta 4️⃣.7️⃣ ve on dakika arayla 4️⃣.1️⃣ büyüklüğünde meydana gelen depremlerde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başladı.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 17, 2024
İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır.
Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun… pic.twitter.com/mNSxSXM6iT
SİVAS VALİSİ YILMAZ ŞİMŞEK'TEN AÇIKLAMA
Sivas Valisi Yılmaz Şimşek de kentte üst üste meydana gelen depremlerle ilgili sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.
Yılmaz Şimşek, "İlimiz merkezli 4,7 ve 4,1 büyüklüğünde meydana gelen depremlerden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İl genelinde taramalarımız devam etmekte olup şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum bildirilmemiştir. Allah, ülkemizi her türlü afetten korusun." dedi.
İlimiz merkezli 4,7 ve 4,1 büyüklüğünde meydana gelen depremlerden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum— Yılmaz Şimşek (@valisimsek) October 17, 2024
İl genelinde taramalarımız devam etmekte olup ,şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum bildirilmemiştir
Allah ülkemizi her türlü afetten korusun pic.twitter.com/1WReWuNGgF
MURAT KURUM'DAN DEPREMLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Sivas'ta meydana gelen ,7 ve 4,1 büyüklüğündeki depremlerle ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan da açıklama geldi.
Murat Kurum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sivas'ta meydana gelen depremler sonrasında herhangi bir olumsuzluk bildirilmemekle birlikte ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor." bilgisini verdi. Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Kurum, "Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.
#Sivas'ta meydana gelen depremler sonrasında herhangi bir olumsuzluk bildirilmemekle birlikte ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor.— Murat KURUM (@murat_kurum) October 17, 2024
Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun.
Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun.
OKULLAR TATİL EDİLDİ
Sivas'ta meydana gelen 4,7 ve 4,1 büyüklüğündeki depremlerle ilgili Sivas Valiliğinden açıklama yapıldı. Sivas Valiliği, depremler nedeniyle eğitime bugün ara verildiği bildirildi.
Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz merkeze bağlı Hacıali ve Ağılkaya köylerinde meydana gelen 4,7 ve 4,1 büyüklüğündeki iki depremin ardından 17 Ekim 2024 Perşembe günü il merkezinde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı