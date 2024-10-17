Sivas'ta üst üste şiddetli depremler! AFAD, depremlerin büyüklüğünü açıkladı

Dün sabah saatlerinde Malatya'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından Sivas'tan da iki deprem haberi geldi.

Sivas'ta saat 11.29'da ve 11.39'da üst üste iki deprem meydana geldiği bildirildi. Depremlerle ilgili açıklama Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapıldı.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.29'da, merkez üssü Sivas'ın merkez ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 10,57 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Sivas'ta 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 11.39'da 4,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin 22,98 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Sivas AFAD yetkilileri, şu ana kadar olumsuz bir ihbar gelmediğini, ilk belirlemelere göre can kaybı ve yıkımın olmadığını, ekiplerin sahadaki çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

ALİ YERLİKAYA'DAN DEPREMLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sivas'ta meydana gelen 4,7 ve 4,1 büyüklüğündeki depremlerle ilgili açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Ali Yerlikaya, depremlerin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) ve ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha taramalarına derhal başladığını duyurdu.

Ali Yerlikaya, "İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." dedi.

Sivas’ta 4️⃣.7️⃣ ve on dakika arayla 4️⃣.1️⃣ büyüklüğünde meydana gelen depremlerde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başladı.



İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır.



Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun… pic.twitter.com/mNSxSXM6iT — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 17, 2024

SİVAS VALİSİ YILMAZ ŞİMŞEK'TEN AÇIKLAMA

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek de kentte üst üste meydana gelen depremlerle ilgili sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

Yılmaz Şimşek, "İlimiz merkezli 4,7 ve 4,1 büyüklüğünde meydana gelen depremlerden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İl genelinde taramalarımız devam etmekte olup şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum bildirilmemiştir. Allah, ülkemizi her türlü afetten korusun." dedi.

İlimiz merkezli 4,7 ve 4,1 büyüklüğünde meydana gelen depremlerden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum



İl genelinde taramalarımız devam etmekte olup ,şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum bildirilmemiştir



Allah ülkemizi her türlü afetten korusun pic.twitter.com/1WReWuNGgF — Yılmaz Şimşek (@valisimsek) October 17, 2024

MURAT KURUM'DAN DEPREMLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Sivas'ta meydana gelen ,7 ve 4,1 büyüklüğündeki depremlerle ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan da açıklama geldi.

Murat Kurum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sivas'ta meydana gelen depremler sonrasında herhangi bir olumsuzluk bildirilmemekle birlikte ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor." bilgisini verdi. Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Kurum, "Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.

#Sivas'ta meydana gelen depremler sonrasında herhangi bir olumsuzluk bildirilmemekle birlikte ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor.



Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun.



Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun. — Murat KURUM (@murat_kurum) October 17, 2024

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Sivas'ta meydana gelen 4,7 ve 4,1 büyüklüğündeki depremlerle ilgili Sivas Valiliğinden açıklama yapıldı. Sivas Valiliği, depremler nedeniyle eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz merkeze bağlı Hacıali ve Ağılkaya köylerinde meydana gelen 4,7 ve 4,1 büyüklüğündeki iki depremin ardından 17 Ekim 2024 Perşembe günü il merkezinde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullandı.