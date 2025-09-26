‘Soğuk Savaş’ soruşturmasında iddianame: Soydemir ve Akgündüz için istenen ceza belli oldu

Savcılık, Soydemir ve Akgündüz’ün “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan 4,5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

SORUŞTURMA DETAYLARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “Soğuk Savaş” isimli sosyal medya hesaplarında yayımlanan bir video içerik üzerine resen soruşturma başlatmıştı. Söz konusu videoda, “İçki tüm kötülüklerin anasıdır” hadisi üzerinden Hz. Muhammed ile ilgili toplumda nefret söylemine yol açabilecek ifadelerin kullanıldığı tespit edildi.

TUTUKLAMA KARARI

Programın sunucusu Boğaç Soydemir ile program konuğu Enes Akgündüz, yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Hakimlik, her iki şüphelinin de “basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçundan tutuklanmasına karar vermişti.