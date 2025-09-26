Perinçek’ten Trump’a sert tepki: "Büyükelçi Barrack sınır dışı edilsin"

Perinçek, Türkiye’nin ABD’yi protesto etmesi gerektiğini belirterek, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’ın “istenmeyen adam” ilan edilerek sınır dışı edilmesini talep etti.

TEVİL ZIRVA GÖTÜRMEZ

Perinçek, Trump’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a “çok ihtiyaç duyduğu meşruiyeti verdiğini” söylemesini “küstahlık” olarak nitelendirdi. Barrack’ın bu ifadeyi “saygı” anlamında kullandığını iddia etmesini de reddederek, “Tevil zırva götürmez” ifadesini kullandı.

CUMHURBAŞKANININ ONURU MİLLETİN ONURUDUR

Perinçek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yapılan hakaretlerin Türk milletine yapılmış sayılacağını ifade ederek, bu tavrın devlet geleneğine aykırı olduğunu vurguladı.

TRUMP’IN KÜSTAHLIĞINI ŞİDDETLE PROTESTO EDİYORUZ

Perinçek, Vatan Partisi olarak Trump’ın açıklamalarını “şiddetle protesto ettiklerini” belirtti. Türkiye’nin, ABD’ye derhal nota vermesi gerektiğini söyledi.

BÜYÜKELÇİ BARRACK SINIR DIŞI EDİLSİN

Perinçek, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’ın, Trump’ın bu açıklamalarını dünya kamuoyuna duyurduğunu hatırlatarak, “Derhal persona non grata ilan edilmeli ve sınır dışı edilmelidir” dedi.

HAKARETLERE KATLANARAK DEĞER KAZANILMAZ

Perinçek, ABD’nin yöneticilerinin Türkiye’ye hakaret ettiğini belirterek, “Bu hakaretler karşısında sessiz kalınamaz. Başka devletlerin yöneticilerinin ‘meşruiyet verme’ gibi hakaretlerine katlanarak elde edilecek bir değer bulunmamaktadır” ifadelerini kullandı.

FİLİSTİN İÇİN YANLIŞ ADRESLERE GİDİLİYOR

Perinçek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Washington ziyaretini de eleştirerek, Filistin ve Gazze için çözümün ABD’den beklenemeyeceğini söyledi. ABD-İsrail-Yunanistan ittifakının Türkiye’ye karşı stratejik hedefleri bulunduğunu belirten Perinçek, “Vatan Partisi, çözümü doğru adreste hayata geçirecek bir millî hükümet için çalışmalarını yoğunlaştıracaktır” dedi.