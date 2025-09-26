Erdoğan, 6 yıl aradan sonra Trump ile Beyaz Saray’da görüştü: Görüşmenin perde arkası

Erdoğan, Birleşmiş Milletler’in 80. Genel Kurulunu değerlendirerek, Gazze’deki soykırım ve Filistin davasının zirveye damgasını vurduğunu belirtti.

“Bu yılki Genel Kurul’a özel olarak Gazze'deki soykırım, genel olarak Filistin davası damgasını vurdu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi Birleşik Krallık ve Fransa başta olmak üzere 10 Batılı ülke daha Filistin’i tanıdıklarını açıkladı. Bu noktaya gelinmesinde biz ve bizim gibi tarihin doğru tarafında duran ülkelerin diplomatik gayretlerinin büyük etkisi oldu. Böylece Filistin’i tanıyan ülke sayısı 150’nin üzerine çıktı. İki devletli çözüme verilen desteğin hem nitelik hem de nicelik olarak artması fevkalade önemlidir. İsrail, attığı pervasız adımlar ve işgal politikalarıyla bu çabaları boğmayı amaçlamaktadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin meşru haklarının savunulması başta olmak üzere Suriye, Ukrayna-Rusya Savaşı ve bölgemize barış, istikrar getirmek için sarf ettiğimiz gayretlere değindik.”



TRUMP İLE GÖRÜŞMENİN DETAYLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile çok kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek şunları söyledi:

“Gündemimizdeki birçok meseleyi değerlendirdik. Öncelikle ticaret ve yatırım ilişkilerimizi müşterek menfaatler temelinde geliştirmek için atılabilecek adımları görüştük. 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefimize ulaşmak için gümrük vergilerinin gözden geçirilmesi dahil, ticareti kolaylaştırıcı adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Savunma alanında iş birliğinin önünü açacak adımları, yapıcı bir bakış açısıyla irdeledik. Görüşmemizin temel konularından biri de Gazze’deki mezalimin sonlandırılmasına yönelik atılabilecek adımlar oldu. Suriye’deki istikrarın muhafazası ve Ortadoğu’da barış ortamının hakim kılınabilmesi konusunda da ayrıntılı fikir teatisinde bulunduk.”



GAZZE VE İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM

Erdoğan, Gazze’deki katliamların sonlandırılması ve iki devletli çözümün önemini vurguladı:

“Sayın Trump ile toplantıda Gazze’deki çatışmaların son bulmasını, kalıcı barışa ulaşmanın gerekliliğini ifade ettik. Biz de önce ateşkese, sonra da kalıcı barışa nasıl ulaşılabileceğini anlattık. İki devletli çözümün bölgede kalıcı barışı sağlayacak formül olduğunu vurguladık. Türkiye olarak temel hedefimiz, Gazze’deki katliamların sona ermesidir. Çocukların, kadınların ve masum sivillerin hayatını kaybettiği tabloya sessiz kalamayız. Gazze’ye kalıcı ve adil barış gelene kadar meseleyi gündemde tutacağız.”



TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ VE TİCARET HEDEFİ

Cumhurbaşkanı, görüşmenin Türk-Amerikan ilişkilerine olumlu yansıyacağını belirtti:

“Beyaz Saray’da Sayın Trump ve heyeti tarafından gayet iyi ağırlandık. Atılan çamurlarla kirletilemeyecek kadar güzel bir ziyaretti. Tek görüşmeyle her meseleyi halletmek mümkün değil; fakat bu temas birçok konuda anlamlı ilerleme sağladı. İki ülkenin ticaret hacmi ve potansiyeli ortada. 100 milyar dolarlık ikili ticaret hedefimiz var ve liderler olarak bunu harekete geçirecek politik iradeye sahibiz.”



SURİYE, AKDENİZ VE TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Erdoğan, Suriye’deki istikrar, Akdeniz iş birliği ve Türkiye’nin iç cephe vurgusunu da paylaştı:

“Libya’da sağlanan barış ve Mısır ile kurulan iyi ilişkiler, Türkiye’nin bölgesel barışta ve güvenlikte oynadığı rolün somut göstergesidir. Akdeniz’deki kaynaklar konusunda yaklaşımımız nettir. Terör örgütlerinin Suriye’nin geleceğinde yeri yoktur. İç cephemiz güçlü olursa dışarıda kimse bize diz çöktüremez. Türkiye’yi her alanda güçlendiriyoruz ve ‘Terörsüz Türkiye’ hedefine ulaşacağız.”



KKTC VE KIBRIS POLİTİKASI

Cumhurbaşkanı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti seçimlerine ilişkin de mesaj verdi:

“Kıbrıs konusunda zihnimiz ve politikamız net. Federasyon defteri kapanmıştır. Ada’da tek gerçekçi çözüm iki ayrı devletin varlığının kabulüdür. Türkiye, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizi asla yalnız bırakmaz. 19 Ekim seçimleri hayırlara vesile olsun; KKTC halkı en doğru tercihi yapacaktır.”