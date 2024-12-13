Şok olay: 26 yaşındaki orman muhafaza memuru evinde ölü bulundu!

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde 26 yaşındaki orman muhafaza memuru Serdar Atmaca, evinde tabanca ile vurulmuş halde ölü bulundu.

Sude İnak Sude İnak
Şok olay: 26 yaşındaki orman muhafaza memuru evinde ölü bulundu!
Yayınlanma:

Olay, sabah saatlerinde Camikebir Mahallesi Mehmet Şevki Caddesi'nde meydana geldi. İnebolu Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli orman muhafaza memuru Serdar Atmaca'nın sabah işe gelmemesi ve telefonlarına cevap vermemesi sonrası şüphelenen iş arkadaşları yaşadığı eve gitti.

Eve giren iş arkadaşları Atmaca'yı tabanca ile vurulmuş halde hareketsiz yatarken buldu. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kontrolde Atmaca'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Atmaca’nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Gaziantep nüfusuna kayıtlı Serdar Atmaca'nın 1 ay önce evlendiği, eşinin Hatay'da hemşire olarak görev yaptığı belirtildi.

Atmaca'nın, eşinin tayinini İnebolu'ya aldırmak için girişimlerde bulunduğu öğrenildi.

Türkiye'nin Dünya Kupası Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu!Türkiye'nin Dünya Kupası Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu!Spor
gündem Yurt şüpheli ölüm
Günün Manşetleri
Türkiye'den Şam'a atama
Türkiye'nin Dünya Kupası Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu!
Hatay'da anne ile 3 çocuğu ölü bulundu
"Deprem bölgesinde yapılacak konutların yüzde 93'ünün inşası başlatılmıştır"
Hakan Fidan, Blinken ile görüşmesinin ayrıntılarını açıkladı
Blinken'dan Türkiye ziyaretiyle ilgili açıklama
Bursa'da adliyede cinayet
Erdoğan, ABD'li Bakan Blinken'ı kabul etti
Edirne'de kan donduran olay
Kalkan-35 operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı
Çok Okunanlar
Hakan Fidan, Blinken ile görüşmesinin ayrıntılarını açıkladı Hakan Fidan, Blinken ile görüşmesinin ayrıntılarını açıkladı
4,8 büyüklüğünde deprem oldu 4,8 büyüklüğünde deprem oldu
Blinken'dan Türkiye ziyaretiyle ilgili açıklama Blinken'dan Türkiye ziyaretiyle ilgili açıklama
Türkiye'den Şam'a atama Türkiye'den Şam'a atama
Erdoğan, ABD'li Bakan Blinken'ı kabul etti Erdoğan, ABD'li Bakan Blinken'ı kabul etti