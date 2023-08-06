Sokakları karıştırmak isteyenler harekete geçti! Kaos planının adı: 505

Kan banyosu senaryolarına hazırlık mı başlıyor? İstanbul'da sokak duvarlarına yazılan yazılar, yeni örgüt ve çeteler üzerinden Türkiye'de hazırlığı yapılan kan banyosu planlarının bir yansıması mı? Tüm detaylar haberimizde..

MÜLTECİ DÜŞMANLIĞI KÖRÜKLENİYOR!

Seksenli yılların sağ-sol çatışmaları ile Türkiye'de uygulanan kaos planları günümüzde Türk-Suriyeli çatışması üzerinden mi yapılmak isteniyor. Son yıllarda milliyetçilik maskesi üzerinden muhalefet partilerinin Türk-Suriyeli çatışmasını körüklediği görülüyor.

Artan ekonomik problemler sonrası Suriyeli mültecilere yönelik algılardaki değişiklikler ise dikkat çekmeye devam ediyor.

KAOS PLANININ ADI: 505 Mİ?

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'un Fatih ilçesinde bazı sokak duvarlarında '505' yazılmıştı. Yazılan yazıyla alakalı halk arasında, Suriyeli bir çete ya da yeni kurulan Suriye kökenli bir örgüt olduğu yönünde iddialar gündeme geldi. Şabani 505 isimli Suriyeli bir çete olduğuna yönelik iddialar ise çeşitli haber kaynaklarınca bulunuyor.

'505' YAZISI ÜZERİNE 'TÜRKLER GELDİ' YAZISI

Suriyelilerin yaptığına dair iddiaların bulunduğu yazıların üzerine 'Türkler Geldi' yazısının duvarlara yazılması her iki tarafın çatışabilme ihtimalini gündeme getirdi. Yaşanacak çatışmalar sonucunda ise kontrolü zor bir sürecin yaşanması, yerel seçimler öncesi Türkiye'nin kanlı günler mi yaşayacağı konusundaki endişeleri arttırıyor.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI 'Şabani 505' İSİMLİ HABERİ YALANLAMIŞTI

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından, Şabani 505 isimli çete liderinin Trabzonda silahlı bir şekilde göbek attığına dair haberleri yalanmıştı. İlgili şahsın sınır dışı edildiğini söyleyen bir açıklama yapılmıştı.