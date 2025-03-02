Soma'da yerin 500 metre altında ilk iftar yapıldı

Soma'da maden işçileri yerin 500 metre altında kömür madeninde ilk iftarlarını yaptı. Maden işçisi Emin Kara, "Arkadaşlarımızla birlikte yerin metrelerce altında alın terimizle linyit cevherini çıkarıyoruz. Ürettiğimiz kömüre milli değerler katıyoruz. Bugün 11 ayın sultanı Ramazan ayının ilk iftarını yapacağız. Gururluyuz ve heyecanlıyız" dedi.

Soma'da maden işçileri, yerin 500 metre altında kömür madeninde ilk iftarlarını yaptı. İşyeri Teknik Müdürü Mustafa Çalık, şunları söyledi:

"Yine işçi arkadaşlarla beraber her yıl olduğu gibi bu yılda iftarımızı yerin 500 metre altında yapacağız. Biz yeraltı kömürcülüğü yapıyoruz yer altındaki ülkemizin zengin kaynaklarını yer üstlerine çıkarıp bunu milli ekonomiye kazandırmak istiyoruz fakat son yıllarda bazı problemler yaşamaya başladık. Özellikle Rusya Ukrayna Savaşı'ndan sonra ithal kömürün ülkemizdeki pazar payı fiyatının düşük olması bizim camiamız sıkıntıya soktu. Sıkıntı şöyle; ithal kömürün fiyatının düşük olması bizim gerek pandemiden olsun gerek dünyadaki mali dengelerden dolayı girdi maliyetlerimizin fazlalığından kömür üretiminin fazla maliyeti olmasından sıkıntılarımız var. İnşallah yetkililer en kısa zamanda bu problemi çözerler. Biz de işçi arkadaşlarla nice 55 yıl bir projemiz var. Yer altında kaynanamız var. Bu kaynaklara bir an önce ülkemizde kazandırmak istiyoruz.

Bizi izleyenler şöyle düşünebilir arkadaşlar. Evinden uzak, çoluğundan çocuğundan eşinden babasından evinden uzak iftar sofralarını 500 metre altında açıyor. Fakat burası bizim ikinci ailemiz. Bütün işçi arkadaşlarımızla omuz omuza evde geçirdiğimiz süre kadar burada zaman geçiriyoruz. Evden uzakta 500 metre altında mesai arkadaşlarımıza iftar açmak ailemizde iftar açıyoruz gibi. Bizim için fark etmiyor. Buradaki paşa vardiyası da oruç tutmanın en güzel vardiyası. Onun için burada bulunan arkadaşlar en şanslı arkadaşlar diyebilirim."

"EMEĞİMİZİN KARŞILIĞINI ALMAK İSTİYORUZ"

Hüdai İçya: "Ben 3 çocuk babasıyım. 23 seneden beri arkadaşlarla binlerce yerin altında iftar yemeği yiyoruz. Bu bize çok güzel bir duygu. Çok güzel bir anımız oluyor. Ben de bu Ramazan ayının İlk gününde bütün İslam aleminin ramazan bayramını kutluyorum."

Hayati Bayındır: "35 yıllık madencilik hayatım var. Bu süreçte en güzel şey, bu iftar sofralarında bir araya gelmektir. Madencilik, doğayla iç içe çalışmaktır. Biz ailemizden uzak olsak da burada hep birlikte bir aileyiz. Çok mutluyuz ve gururluyuz."

Sinan Eken: "17 senelik madenciyim. Acısıyla tatlısıyla çok çileler çektik. Çocuklarımın nafakasını buradan kazanıyorum. Emekli oldum ama hala çalışmaya devam ediyorum."

Emin Kara: "Arkadaşlarımızla birlikte yerin metrelerce altında alın terimizle linyit cevherini çıkarıyoruz. Ürettiğimiz kömüre milli değerler katıyoruz. Bugün 11 ayın sultanı Ramazan ayının ilk iftarını yapacağız. Gururluyuz ve heyecanlıyız. Tüm emekçilerin Ramazan'ını ve gelecek Ramazan Bayramı'nı kutluyorum."

Turgay Aşıcı: "23 yıllık madenciyim. Yerin bin metre altında çalışıyoruz. Zorluklarla mücadele ediyoruz ve emeğimizin karşılığını almak istiyoruz. Tüm İslam aleminin Ramazan'ı mübarek olsun."