Son 10 günde 198 şüpheli yakalandı! Dev operasyonun detayları açıklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 10 günde gerçekleştirilen siber suç operasyonlarında 198 şüphelinin yakalandığını ve 189 milyon 87 bin TL değerinde para ile mal varlığına el konulduğunu açıkladı.

Yayınlanma:

Bakan Yerlikaya, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, “Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis” suçlarına yönelik geniş kapsamlı operasyonların düzenlendiğini duyurdu.

Yerlikaya açıklamasında şunları kaydetti:

“Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 10 günde 198 şüpheliyi yakalayarak, 189 milyon 87 bin TL değerinde para ve mal varlığına el koyduk. 19 il merkezli operasyonlarda 49 şahıs tutuklandı, 10’u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.”

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Operasyonlarda, suçtan elde edildiği değerlendirilen 189 milyon 87 bin TL değerinde para ve mal varlığına el konuldu. Siber suç örgütlerinin yasa dışı bahis ve çevrim içi dolandırıcılık faaliyetleri ile elde ettiği kazançlara yönelik mali tedbirler alındı.

Bakan Yerlikaya, siber suçlarla mücadelenin aralıksız devam edeceğini vurguladı. 19 ilde gerçekleştirilen operasyonların ardından gözaltına alınan şüphelilerden 49’u tutuklanırken, diğer şüphelilerin adli süreçleri devam ediyor.

