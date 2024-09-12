Son bir haftada 95 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 95 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. 1 Ocak’tan bugüne kadar toplamda bin 963 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Son bir haftada 95 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan basın bilgilendirme toplantısında terörle mücadele verileri paylaşıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terörü kaynağında yok etme stratejisi kapsamında yürüttüğü operasyonlarda son bir hafta içerisinde 95 terörist etkisiz hale getirildi. 2024 yılı başından itibaren Irak’ta 983, Suriye’nin kuzeyinde ise 980 teröristin etkisiz hale getirildiği ve toplam sayının bin 963’e ulaştığı belirtildi. Operasyonlarda yerli ve milli mühimmat kullanımı ön plana çıkarılırken, ilk belirlemelere göre 27 teröristin daha etkisiz hale getirildiği ifade edildi. Operasyonların hedefler üzerindeki etkisinin değerlendirilmesinin sürdüğü vurgulandı.

Bu hafta ayrıca Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist Habur’daki hudut karakoluna teslim oldu.

HUDUTLARDAN GEÇİŞ TEŞEBBÜSLERİ ENGELLENDİ

Son bir hafta içinde Türkiye'nin uluslararası standartlarda korunan sınırlarında yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 493 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslar arasında 6 terör örgütü mensubu bulunduğu tespit edildi. Ayrıca, sınırı geçmeye çalışan 1.545 kişi ise güvenlik güçleri tarafından engellendi. 1 Ocak’tan bu yana, yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan 10.091 kişi yakalanırken, 75.332 kişi geçiş yapamadan durduruldu.

IRAK'IN KUZEYİNDE 41 HEDEF İMHA EDİLDİ

Bakanlık ayrıca, 2-9 Eylül tarihleri arasında Irak’ın kuzeyindeki Metina, Zap, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerinde yürütülen operasyonlar hakkında da bilgi verdi. Bu operasyonlarda, teröristlerin sorumlu seviyedeki liderlerinin bulunduğu mağara, sığınak, barınak, depo gibi toplamda 41 hedef başarıyla imha edildi. Yerli ve milli mühimmatların kullanıldığı bu operasyonlarda, ilk tespitlere göre 27 terörist etkisiz hale getirildi. Etkinin tam değerlendirmesi devam etmektedir.

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