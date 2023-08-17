Son Dakika: 17 Ağustos deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem verileri

Her gün sizler için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nde meydana gelen depremleri derliyoruz. 17 Ağustos 2023 tarihine ait AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremlerin derinlik ve saatlerini bir araya getirdik.

AFAD SON DAKİKA DEPREM VERİLERİ

2023-08-17 00:25:44 - Hassa (Hatay) - Derinlik: 7.0 km - Büyüklük: 2.1

2023-08-17 00:36:45 - Ekinözü (Kahramanmaraş) - Derinlik: 7.03 km - Büyüklük: 2.1

2023-08-17 00:57:55 - Hassa (Hatay) - Derinlik: 7.0 km - Büyüklük: 2.1

2023-08-17 01:05:02 - Göksun (Kahramanmaraş) - Derinlik: 7.02 km - Büyüklük: 1.7

2023-08-17 01:07:37 - Gazipaşa (Antalya) - Derinlik: 15.0 km - Büyüklük: 2.3

2023-08-17 01:12:21 - Göksun (Kahramanmaraş) - Derinlik: 7.17 km - Büyüklük: 1.9

2023-08-17 01:47:17 - Aladağ (Adana) - Derinlik: 7.08 km - Büyüklük: 1.4

2023-08-17 01:51:00 - Göksun (Kahramanmaraş) - Derinlik: 7.01 km - Büyüklük: 2.3

2023-08-17 02:21:26 - Divriği (Sivas) - Derinlik: 7.02 km - Büyüklük: 1.8

2023-08-17 03:03:00 - Gölbaşı (Adıyaman) - Derinlik: 7.66 km - Büyüklük: 1.0

2023-08-17 03:17:25 - Çelikhan (Adıyaman) - Derinlik: 7.0 km - Büyüklük: 1.0

2023-08-17 03:18:05 - Onikişubat (Kahramanmaraş) - Derinlik: 7.63 km - Büyüklük: 1.5

2023-08-17 03:22:12 - Kozan (Adana) - Derinlik: 7.01 km - Büyüklük: 1.2

2023-08-17 03:52:45 - Yeşilyurt (Malatya) - Derinlik: 8.19 km - Büyüklük: 1.6

2023-08-17 03:54:27 - Yeşilyurt (Malatya) - Derinlik: 6.78 km - Büyüklük: 1.2

2023-08-17 03:56:24 - Yeşilyurt (Malatya) - Derinlik: 6.99 km - Büyüklük: 1.6

2023-08-17 04:19:32 - Nurdağı (Gaziantep) - Derinlik: 3.15 km - Büyüklük: 2.3

2023-08-17 04:35:23 - Beypazarı (Ankara) - Derinlik: 7.07 km - Büyüklük: 2.5

2023-08-17 05:00:24 - Göksun (Kahramanmaraş) - Derinlik: 7.01 km - Büyüklük: 2.2

2023-08-17 05:05:48 - Çelikhan (Adıyaman) - Derinlik: 8.21 km - Büyüklük: 1.6

2023-08-17 05:14:29 - Elbistan (Kahramanmaraş) - Derinlik: 6.87 km - Büyüklük: 1.8

2023-08-17 05:34:40 - Yayladağı (Hatay) - Derinlik: 4.23 km - Büyüklük: 1.8

2023-08-17 05:45:29 - Göksun (Kahramanmaraş) - Derinlik: 7.04 km - Büyüklük: 1.6

2023-08-17 05:50:11 - Andırın (Kahramanmaraş) - Derinlik: 7.0 km - Büyüklük: 1.3

2023-08-17 06:29:42 - Yeşilyurt (Malatya) - Derinlik: 7.02 km - Büyüklük: 2.4

2023-08-17 06:30:30 - Şuhut (Afyonkarahisar) - Derinlik: 7.0 km - Büyüklük: 1.2

2023-08-17 06:44:09 - Elbistan (Kahramanmaraş) - Derinlik: 7.0 km - Büyüklük: 1.2

2023-08-17 07:12:53 - Elbistan (Kahramanmaraş) - Derinlik: 6.98 km - Büyüklük: 1.8

2023-08-17 07:30:40 - Elbistan (Kahramanmaraş) - Derinlik: 7.02 km - Büyüklük: 2.6

2023-08-17 08:04:30 - Darende (Malatya) - Derinlik: 7.15 km - Büyüklük: 1.5

2023-08-17 08:10:25 - Yeşilyurt (Malatya) - Derinlik: 7.0 km - Büyüklük: 1.3

2023-08-17 08:25:21 - Göksun (Kahramanmaraş) - Derinlik: 7.0 km - Büyüklük: 3.0

2023-08-17 08:28:36 - Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) - Derinlik: 7.01 km - Büyüklük: 2.0

2023-08-17 08:45:53 - Darende (Malatya) - Derinlik: 7.0 km - Büyüklük: 2.1

2023-08-17 08:50:01 - Sarayköy (Denizli) - Derinlik: 5.68 km - Büyüklük: 1.7

2023-08-17 08:51:42 - Kırkağaç (Manisa) - Derinlik: 5.57 km - Büyüklük: 2.0

2023-08-17 09:13:40 - Göksun (Kahramanmaraş) - Derinlik: 7.02 km - Büyüklük: 2.2

2023-08-17 09:20:28 - Göksun (Kahramanmaraş) - Derinlik: 7.0 km - Büyüklük: 1.8

2023-08-17 09:45:49 - Göksun (Kahramanmaraş) - Derinlik: 7.12 km - Büyüklük: 3.6

2023-08-17 10:09:49 - Kırıkhan (Hatay) - Derinlik: 15.84 km - Büyüklük: 3.1

2023-08-17 10:20:12 - Pütürge (Malatya) - Derinlik: 7.0 km - Büyüklük: 2.8

2023-08-17 10:24:20 - Manavgat (Antalya) - Derinlik: 21.28 km - Büyüklük: 2.6

2023-08-17 10:40:00 - Yeşilyurt (Malatya) - Derinlik: 7.0 km - Büyüklük: 1.2

2023-08-17 11:32:43 - Pazarcık (Kahramanmaraş) - Derinlik: 6.35 km - Büyüklük: 1.0

2023-08-17 11:36:16 - Serrai, Kentriki Makedonia (Yunanistan) - Derinlik: 9.26 km - Büyüklük: 3.0

2023-08-17 11:38:39 - Çemişgezek (Tunceli) - Derinlik: 7.34 km - Büyüklük: 2.7

2023-08-17 11:40:21 - Sincik (Adıyaman) - Derinlik: 7.0 km - Büyüklük: 2.1

2023-08-17 11:43:43 - Çemişgezek (Tunceli) - Derinlik: 7.0 km - Büyüklük: 2.3

2023-08-17 11:47:18 - Çemişgezek (Tunceli) - Derinlik: 7.09 km - Büyüklük: 1.9

2023-08-17 12:16:26 - Yeşilyurt (Malatya) - Derinlik: 7.0 km - Büyüklük: 1.7

2023-08-17 12:18:59 - Yeşilyurt (Malatya) - Derinlik: 7.0 km - Büyüklük: 2.1

2023-08-17 12:21:30 - Yeşilyurt (Malatya) - Derinlik: 7.0 km - Büyüklük: 1.1

2023-08-17 12:26:45 - İslahiye (Gaziantep) - Derinlik: 7.0 km - Büyüklük: 1.4

2023-08-17 12:37:55 - Doğanşehir (Malatya) - Derinlik: 5.92 km - Büyüklük: 1.4

2023-08-17 12:51:28 - Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) - Derinlik: 7.17 km - Büyüklük: 0.6

2023-08-17 13:32:48 - Elbistan (Kahramanmaraş) - Derinlik: 7.0 km - Büyüklük: 2.4

2023-08-17 13:46:49 - Türkoğlu (Kahramanmaraş) - Derinlik: 7.0 km - Büyüklük: 1.4

2023-08-17 13:56:11 - Doğanşehir (Malatya) - Derinlik: 7.01 km - Büyüklük: 2.3

2023-08-17 14:21:52 - Sincik (Adıyaman) - Derinlik: 7.0 km - Büyüklük: 1.6

2023-08-17 15:10:59 - Kaş (Antalya) - Derinlik: 7.04 km - Büyüklük: 2.7

2023-08-17 15:13:12 - Elbistan (Kahramanmaraş) - Derinlik: 7.0 km - Büyüklük: 1.9

2023-08-17 15:14:01 - Çemişgezek (Tunceli) - Derinlik: 6.92 km - Büyüklük: 2.3

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DAKİKA DEPREM VERİLERİ

Elbette, verileri aynı şekilde sıralayabilirim:

2023.08.17 15:32:26 - Guzelyurt (Kahramanmaras) - Derinlik: 3.8 km - Büyüklük: 1.4

2023.08.17 15:21:44 - Incecik (Elbistan, Kahramanmaras) - Derinlik: 1.5 km - Büyüklük: 1.5

2023.08.17 15:15:51 - Yeniyapan (Goksun, Kahramanmaras) - Derinlik: 6.2 km - Büyüklük: 2.2

2023.08.17 15:14:01 - Payamduzu (Cemisgezek, Tunceli) - Derinlik: 5.9 km - Büyüklük: 2.4

2023.08.17 15:10:59 - Akdeniz - Derinlik: 20.5 km - Büyüklük: 2.5

2023.08.17 13:58:24 - Karahasanusagi (Elbistan, Kahramanmaras) - Derinlik: 5.0 km - Büyüklük: 2.1

2023.08.17 13:56:11 - Pinarbasi (Celikhan, Adiyaman) - Derinlik: 9.9 km - Büyüklük: 2.2

2023.08.17 13:32:49 - Tasburun (Elbistan, Kahramanmaras) - Derinlik: 6.4 km - Büyüklük: 2.2

2023.08.17 12:44:51 - Hacibebek (Turkoglu, Kahramanmaras) - Derinlik: 5.0 km - Büyüklük: 1.6

2023.08.17 12:18:58 - Seyitusagi (Yesilyurt, Malatya) - Derinlik: 0.0 km - Büyüklük: 1.8

2023.08.17 12:01:52 - Daglica (Kozan, Adana) - Derinlik: 9.5 km - Büyüklük: 1.7

2023.08.17 12:00:18 - Ordekli (Sariz, Kayseri) - Derinlik: 0.0 km - Büyüklük: 1.2

2023.08.17 11:47:18 - Konaklar (Pertek, Tunceli) - Derinlik: 9.4 km - Büyüklük: 1.9

2023.08.17 11:43:44 - Dogan (Cemisgezek, Tunceli) - Derinlik: 4.9 km - Büyüklük: 2.4

2023.08.17 11:38:40 - Cukurca (Pertek, Tunceli) - Derinlik: 8.7 km - Büyüklük: 2.7

2023.08.17 11:08:54 - Mollaibrahim (Hekimhan, Malatya) - Derinlik: 29.0 km - Büyüklük: 1.5

2023.08.17 10:24:19 - Perakende (Manavgat, Antalya) - Derinlik: 13.3 km - Büyüklük: 2.9

2023.08.17 10:20:11 - Pazarcik (Puturge, Malatya) - Derinlik: 5.0 km - Büyüklük: 2.5

2023.08.17 10:09:50 - Alibeycagili (Kirikhan, Hatay) - Derinlik: 5.0 km - Büyüklük: 3.1

2023.08.17 09:45:49 - Hugtas (Goksun, Kahramanmaras) - Derinlik: 5.0 km - Büyüklük: 3.4

2023.08.17 09:20:28 - Yogunoluk (Goksun, Kahramanmaras) - Derinlik: 9.2 km - Büyüklük: 1.9

2023.08.17 09:13:40 - Kireckoy (Goksun, Kahramanmaras) - Derinlik: 29.2 km - Büyüklük: 1.9

2023.08.17 08:50:02 - Bucakkoy (Kuyucak, Aydin) - Derinlik: 12.8 km - Büyüklük: 1.7

25. 2023.08.17 08:28:39 - Seyrantepe (Pazarci (Kahramanmaras) - Derinlik: 11.9 km - Büyüklük: 1.9

2023.08.17 08:25:21 - Karaahmet (Goksun, Kahramanmaras) - Derinlik: 5.5 km - Büyüklük: 3.0

2023.08.17 08:04:30 - Yenikoy (Darend (Malatya) - Derinlik: 5.3 km - Büyüklük: 1.4

2023.08.17 07:30:39 - Aksakal (Elbistan, Kahramanmaras) - Derinlik: 5.0 km - Büyüklük: 2.5

2023.08.17 07:12:54 - Akarca (Elbistan, Kahramanmaras) - Derinlik: 7.5 km - Büyüklük: 1.7

2023.08.17 06:44:38 - Karamagara (Elbistan, Kahramanmaras) - Derinlik: 4.0 km - Büyüklük: 1.4

2023.08.17 06:30:30 - Yarisli (Suhut, Afyonkarahisar) - Derinlik: 6.7 km - Büyüklük: 1.3

2023.08.17 06:29:41 - Malatya (Malatya) - Derinlik: 1.6 km - Büyüklük: 2.4

2023.08.17 05:50:14 - Tekir (Kahramanmaras) - Derinlik: 4.8 km - Büyüklük: 1.3

2023.08.17 05:45:29 - Aliclibucak (Goksun, Kahramanmaras) - Derinlik: 5.3 km - Büyüklük: 1.7

2023.08.17 05:34:41 - Karacay (Samandag, Hatay) - Derinlik: 2.2 km - Büyüklük: 1.9

2023.08.17 05:14:29 - Sariyatak (Elbistan, Kahramanmaras) - Derinlik: 5.5 km - Büyüklük: 1.8

2023.08.17 05:05:47 - Celikhan (Adiyaman) - Derinlik: 7.1 km - Büyüklük: 1.4

2023.08.17 05:00:24 - Camdere (Goksun, Kahramanmaras) - Derinlik: 4.9 km - Büyüklük: 2.2

2023.08.17 04:35:23 - Basoren (Beypazari, Ankara) - Derinlik: 1.6 km - Büyüklük: 2.6

2023.08.17 04:19:33 - Evri (Pazarci (Kahramanmaras) - Derinlik: 6.6 km - Büyüklük: 2.1

2023.08.17 03:58:06 - Mollakasim (Van) - Derinlik: 5.6 km - Büyüklük: 1.6

2023.08.17 03:52:44 - Yuvali (Dogansehir, Malatya) - Derinlik: 9.9 km - Büyüklük: 1.4

2023.08.17 03:18:01 - Kazandere (Goksun, Kahramanmaras) - Derinlik: 13.9 km - Büyüklük: 1.2

2023.08.17 02:53:07 - Cicekkoy (Elbistan, Kahramanmaras) - Derinlik: 24.4 km - Büyüklük: 1.5

2023.08.17 02:34:24 - Bozkoy (Karaburun, Izmir) - Derinlik: 7.6 km - Büyüklük: 2.5

2023.08.17 02:21:26 - Oyuktepe (Divrigi, Sivas) - Derinlik: 5.1 km - Büyüklük: 1.8

2023.08.17 01:51:00 - Tombak (Goksun, Kahramanmaras) - Derinlik: 11.3 km - Büyüklük: 2.3

2023.08.17 01:12:19 - Gokcek (Elbistan, Kahramanmaras) - Derinlik: 3.6 km - Büyüklük: 1.8

2023.08.17 01:07:35 - Sahinler (Gazipasa, Antalya) - Derinlik: 9.4 km - Büyüklük: 2.5

2023.08.17 01:05:02 - Kazandere (Goksun, Kahramanmaras) - Derinlik: 11.4 km - Büyüklük: 1.5

2023.08.17 00:57:55 - Asagikarafakili (Hassa, Hatay) - Derinlik: 5.4 km - Büyüklük: 2.1

2023.08.17 00:53:41 - Gupluce (Elbistan, Kahramanmaras) - Derinlik: 8.4 km - Büyüklük: 1.7

2023.08.17 00:36:43 - Akpinar (Ekinözü, Kahramanmaras) - Derinlik: 8.5 km - Büyüklük: 2.0