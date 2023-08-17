Son Dakika: 17 Ağustos deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem verileri

Vatandaşlar gergin bekleyiş içinde! 17 Ağustos'ta meydana gelen depremler merak konusu oldu. Malatya'da ki ardı ardına gerçekleşen depremler panik yaratıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından açıklanan deprem verilerini sizler için bir araya getirdik. İşte 17 Ağustos deprem haberleri...

Son Dakika: 17 Ağustos deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem verileri

Her gün sizler için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nde meydana gelen depremleri derliyoruz. 17 Ağustos 2023 tarihine ait AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremlerin derinlik ve saatlerini bir araya getirdik. 

Son Dakika: 17 Ağustos deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem verileri - Resim : 1

AFAD SON DAKİKA DEPREM VERİLERİ

2023-08-17 00:25:44 - Hassa (Hatay) - Derinlik: 7.0 km - Büyüklük: 2.1
2023-08-17 00:36:45 - Ekinözü (Kahramanmaraş) - Derinlik: 7.03 km - Büyüklük: 2.1
2023-08-17 00:57:55 - Hassa (Hatay) - Derinlik: 7.0 km - Büyüklük: 2.1
2023-08-17 01:05:02 - Göksun (Kahramanmaraş) - Derinlik: 7.02 km - Büyüklük: 1.7
2023-08-17 01:07:37 - Gazipaşa (Antalya) - Derinlik: 15.0 km - Büyüklük: 2.3
2023-08-17 01:12:21 - Göksun (Kahramanmaraş) - Derinlik: 7.17 km - Büyüklük: 1.9
2023-08-17 01:47:17 - Aladağ (Adana) - Derinlik: 7.08 km - Büyüklük: 1.4
2023-08-17 01:51:00 - Göksun (Kahramanmaraş) - Derinlik: 7.01 km - Büyüklük: 2.3
2023-08-17 02:21:26 - Divriği (Sivas) - Derinlik: 7.02 km - Büyüklük: 1.8
2023-08-17 03:03:00 - Gölbaşı (Adıyaman) - Derinlik: 7.66 km - Büyüklük: 1.0
2023-08-17 03:17:25 - Çelikhan (Adıyaman) - Derinlik: 7.0 km - Büyüklük: 1.0
2023-08-17 03:18:05 - Onikişubat (Kahramanmaraş) - Derinlik: 7.63 km - Büyüklük: 1.5
2023-08-17 03:22:12 - Kozan (Adana) - Derinlik: 7.01 km - Büyüklük: 1.2
2023-08-17 03:52:45 - Yeşilyurt (Malatya) - Derinlik: 8.19 km - Büyüklük: 1.6
2023-08-17 03:54:27 - Yeşilyurt (Malatya) - Derinlik: 6.78 km - Büyüklük: 1.2
2023-08-17 03:56:24 - Yeşilyurt (Malatya) - Derinlik: 6.99 km - Büyüklük: 1.6
2023-08-17 04:19:32 - Nurdağı (Gaziantep) - Derinlik: 3.15 km - Büyüklük: 2.3
2023-08-17 04:35:23 - Beypazarı (Ankara) - Derinlik: 7.07 km - Büyüklük: 2.5
2023-08-17 05:00:24 - Göksun (Kahramanmaraş) - Derinlik: 7.01 km - Büyüklük: 2.2
2023-08-17 05:05:48 - Çelikhan (Adıyaman) - Derinlik: 8.21 km - Büyüklük: 1.6
2023-08-17 05:14:29 - Elbistan (Kahramanmaraş) - Derinlik: 6.87 km - Büyüklük: 1.8
2023-08-17 05:34:40 - Yayladağı (Hatay) - Derinlik: 4.23 km - Büyüklük: 1.8
2023-08-17 05:45:29 - Göksun (Kahramanmaraş) - Derinlik: 7.04 km - Büyüklük: 1.6
2023-08-17 05:50:11 - Andırın (Kahramanmaraş) - Derinlik: 7.0 km - Büyüklük: 1.3
2023-08-17 06:29:42 - Yeşilyurt (Malatya) - Derinlik: 7.02 km - Büyüklük: 2.4
2023-08-17 06:30:30 - Şuhut (Afyonkarahisar) - Derinlik: 7.0 km - Büyüklük: 1.2
2023-08-17 06:44:09 - Elbistan (Kahramanmaraş) - Derinlik: 7.0 km - Büyüklük: 1.2
2023-08-17 07:12:53 - Elbistan (Kahramanmaraş) - Derinlik: 6.98 km - Büyüklük: 1.8
2023-08-17 07:30:40 - Elbistan (Kahramanmaraş) - Derinlik: 7.02 km - Büyüklük: 2.6
2023-08-17 08:04:30 - Darende (Malatya) - Derinlik: 7.15 km - Büyüklük: 1.5
2023-08-17 08:10:25 - Yeşilyurt (Malatya) - Derinlik: 7.0 km - Büyüklük: 1.3
2023-08-17 08:25:21 - Göksun (Kahramanmaraş) - Derinlik: 7.0 km - Büyüklük: 3.0
2023-08-17 08:28:36 - Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) - Derinlik: 7.01 km - Büyüklük: 2.0
2023-08-17 08:45:53 - Darende (Malatya) - Derinlik: 7.0 km - Büyüklük: 2.1
2023-08-17 08:50:01 - Sarayköy (Denizli) - Derinlik: 5.68 km - Büyüklük: 1.7
2023-08-17 08:51:42 - Kırkağaç (Manisa) - Derinlik: 5.57 km - Büyüklük: 2.0
2023-08-17 09:13:40 - Göksun (Kahramanmaraş) - Derinlik: 7.02 km - Büyüklük: 2.2
2023-08-17 09:20:28 - Göksun (Kahramanmaraş) - Derinlik: 7.0 km - Büyüklük: 1.8
2023-08-17 09:45:49 - Göksun (Kahramanmaraş) - Derinlik: 7.12 km - Büyüklük: 3.6
2023-08-17 10:09:49 - Kırıkhan (Hatay) - Derinlik: 15.84 km - Büyüklük: 3.1
2023-08-17 10:20:12 - Pütürge (Malatya) - Derinlik: 7.0 km - Büyüklük: 2.8
2023-08-17 10:24:20 - Manavgat (Antalya) - Derinlik: 21.28 km - Büyüklük: 2.6
2023-08-17 10:40:00 - Yeşilyurt (Malatya) - Derinlik: 7.0 km - Büyüklük: 1.2
2023-08-17 11:32:43 - Pazarcık (Kahramanmaraş) - Derinlik: 6.35 km - Büyüklük: 1.0
2023-08-17 11:36:16 - Serrai, Kentriki Makedonia (Yunanistan) - Derinlik: 9.26 km - Büyüklük: 3.0
2023-08-17 11:38:39 - Çemişgezek (Tunceli) - Derinlik: 7.34 km - Büyüklük: 2.7
2023-08-17 11:40:21 - Sincik (Adıyaman) - Derinlik: 7.0 km - Büyüklük: 2.1
2023-08-17 11:43:43 - Çemişgezek (Tunceli) - Derinlik: 7.0 km - Büyüklük: 2.3
2023-08-17 11:47:18 - Çemişgezek (Tunceli) - Derinlik: 7.09 km - Büyüklük: 1.9
2023-08-17 12:16:26 - Yeşilyurt (Malatya) - Derinlik: 7.0 km - Büyüklük: 1.7
2023-08-17 12:18:59 - Yeşilyurt (Malatya) - Derinlik: 7.0 km - Büyüklük: 2.1
2023-08-17 12:21:30 - Yeşilyurt (Malatya) - Derinlik: 7.0 km - Büyüklük: 1.1
2023-08-17 12:26:45 - İslahiye (Gaziantep) - Derinlik: 7.0 km - Büyüklük: 1.4
2023-08-17 12:37:55 - Doğanşehir (Malatya) - Derinlik: 5.92 km - Büyüklük: 1.4
2023-08-17 12:51:28 - Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) - Derinlik: 7.17 km - Büyüklük: 0.6
2023-08-17 13:32:48 - Elbistan (Kahramanmaraş) - Derinlik: 7.0 km - Büyüklük: 2.4
2023-08-17 13:46:49 - Türkoğlu (Kahramanmaraş) - Derinlik: 7.0 km - Büyüklük: 1.4
2023-08-17 13:56:11 - Doğanşehir (Malatya) - Derinlik: 7.01 km - Büyüklük: 2.3
2023-08-17 14:21:52 - Sincik (Adıyaman) - Derinlik: 7.0 km - Büyüklük: 1.6
2023-08-17 15:10:59 - Kaş (Antalya) - Derinlik: 7.04 km - Büyüklük: 2.7
2023-08-17 15:13:12 - Elbistan (Kahramanmaraş) - Derinlik: 7.0 km - Büyüklük: 1.9
2023-08-17 15:14:01 - Çemişgezek (Tunceli) - Derinlik: 6.92 km - Büyüklük: 2.3

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DAKİKA DEPREM VERİLERİ

Elbette, verileri aynı şekilde sıralayabilirim:

2023.08.17 15:32:26 - Guzelyurt (Kahramanmaras) - Derinlik: 3.8 km - Büyüklük: 1.4
2023.08.17 15:21:44 - Incecik (Elbistan, Kahramanmaras) - Derinlik: 1.5 km - Büyüklük: 1.5
2023.08.17 15:15:51 - Yeniyapan (Goksun, Kahramanmaras) - Derinlik: 6.2 km - Büyüklük: 2.2
2023.08.17 15:14:01 - Payamduzu (Cemisgezek, Tunceli) - Derinlik: 5.9 km - Büyüklük: 2.4
2023.08.17 15:10:59 - Akdeniz - Derinlik: 20.5 km - Büyüklük: 2.5
2023.08.17 13:58:24 - Karahasanusagi (Elbistan, Kahramanmaras) - Derinlik: 5.0 km - Büyüklük: 2.1
2023.08.17 13:56:11 - Pinarbasi (Celikhan, Adiyaman) - Derinlik: 9.9 km - Büyüklük: 2.2
2023.08.17 13:32:49 - Tasburun (Elbistan, Kahramanmaras) - Derinlik: 6.4 km - Büyüklük: 2.2
2023.08.17 12:44:51 - Hacibebek (Turkoglu, Kahramanmaras) - Derinlik: 5.0 km - Büyüklük: 1.6
2023.08.17 12:18:58 - Seyitusagi (Yesilyurt, Malatya) - Derinlik: 0.0 km - Büyüklük: 1.8
2023.08.17 12:01:52 - Daglica (Kozan, Adana) - Derinlik: 9.5 km - Büyüklük: 1.7
2023.08.17 12:00:18 - Ordekli (Sariz, Kayseri) - Derinlik: 0.0 km - Büyüklük: 1.2
2023.08.17 11:47:18 - Konaklar (Pertek, Tunceli) - Derinlik: 9.4 km - Büyüklük: 1.9
2023.08.17 11:43:44 - Dogan (Cemisgezek, Tunceli) - Derinlik: 4.9 km - Büyüklük: 2.4
2023.08.17 11:38:40 - Cukurca (Pertek, Tunceli) - Derinlik: 8.7 km - Büyüklük: 2.7
2023.08.17 11:08:54 - Mollaibrahim (Hekimhan, Malatya) - Derinlik: 29.0 km - Büyüklük: 1.5
2023.08.17 10:24:19 - Perakende (Manavgat, Antalya) - Derinlik: 13.3 km - Büyüklük: 2.9
2023.08.17 10:20:11 - Pazarcik (Puturge, Malatya) - Derinlik: 5.0 km - Büyüklük: 2.5
2023.08.17 10:09:50 - Alibeycagili (Kirikhan, Hatay) - Derinlik: 5.0 km - Büyüklük: 3.1
2023.08.17 09:45:49 - Hugtas (Goksun, Kahramanmaras) - Derinlik: 5.0 km - Büyüklük: 3.4
2023.08.17 09:20:28 - Yogunoluk (Goksun, Kahramanmaras) - Derinlik: 9.2 km - Büyüklük: 1.9
2023.08.17 09:13:40 - Kireckoy (Goksun, Kahramanmaras) - Derinlik: 29.2 km - Büyüklük: 1.9
2023.08.17 08:50:02 - Bucakkoy (Kuyucak, Aydin) - Derinlik: 12.8 km - Büyüklük: 1.7
25. 2023.08.17 08:28:39 - Seyrantepe (Pazarci (Kahramanmaras) - Derinlik: 11.9 km - Büyüklük: 1.9
2023.08.17 08:25:21 - Karaahmet (Goksun, Kahramanmaras) - Derinlik: 5.5 km - Büyüklük: 3.0
2023.08.17 08:04:30 - Yenikoy (Darend (Malatya) - Derinlik: 5.3 km - Büyüklük: 1.4
2023.08.17 07:30:39 - Aksakal (Elbistan, Kahramanmaras) - Derinlik: 5.0 km - Büyüklük: 2.5
2023.08.17 07:12:54 - Akarca (Elbistan, Kahramanmaras) - Derinlik: 7.5 km - Büyüklük: 1.7
2023.08.17 06:44:38 - Karamagara (Elbistan, Kahramanmaras) - Derinlik: 4.0 km - Büyüklük: 1.4
2023.08.17 06:30:30 - Yarisli (Suhut, Afyonkarahisar) - Derinlik: 6.7 km - Büyüklük: 1.3
2023.08.17 06:29:41 - Malatya (Malatya) - Derinlik: 1.6 km - Büyüklük: 2.4
2023.08.17 05:50:14 - Tekir (Kahramanmaras) - Derinlik: 4.8 km - Büyüklük: 1.3
2023.08.17 05:45:29 - Aliclibucak (Goksun, Kahramanmaras) - Derinlik: 5.3 km - Büyüklük: 1.7
2023.08.17 05:34:41 - Karacay (Samandag, Hatay) - Derinlik: 2.2 km - Büyüklük: 1.9
2023.08.17 05:14:29 - Sariyatak (Elbistan, Kahramanmaras) - Derinlik: 5.5 km - Büyüklük: 1.8
2023.08.17 05:05:47 - Celikhan (Adiyaman) - Derinlik: 7.1 km - Büyüklük: 1.4
2023.08.17 05:00:24 - Camdere (Goksun, Kahramanmaras) - Derinlik: 4.9 km - Büyüklük: 2.2
2023.08.17 04:35:23 - Basoren (Beypazari, Ankara) - Derinlik: 1.6 km - Büyüklük: 2.6
2023.08.17 04:19:33 - Evri (Pazarci (Kahramanmaras) - Derinlik: 6.6 km - Büyüklük: 2.1
2023.08.17 03:58:06 - Mollakasim (Van) - Derinlik: 5.6 km - Büyüklük: 1.6
2023.08.17 03:52:44 - Yuvali (Dogansehir, Malatya) - Derinlik: 9.9 km - Büyüklük: 1.4
2023.08.17 03:18:01 - Kazandere (Goksun, Kahramanmaras) - Derinlik: 13.9 km - Büyüklük: 1.2
2023.08.17 02:53:07 - Cicekkoy (Elbistan, Kahramanmaras) - Derinlik: 24.4 km - Büyüklük: 1.5
2023.08.17 02:34:24 - Bozkoy (Karaburun, Izmir) - Derinlik: 7.6 km - Büyüklük: 2.5
2023.08.17 02:21:26 - Oyuktepe (Divrigi, Sivas) - Derinlik: 5.1 km - Büyüklük: 1.8
2023.08.17 01:51:00 - Tombak (Goksun, Kahramanmaras) - Derinlik: 11.3 km - Büyüklük: 2.3
2023.08.17 01:12:19 - Gokcek (Elbistan, Kahramanmaras) - Derinlik: 3.6 km - Büyüklük: 1.8
2023.08.17 01:07:35 - Sahinler (Gazipasa, Antalya) - Derinlik: 9.4 km - Büyüklük: 2.5
2023.08.17 01:05:02 - Kazandere (Goksun, Kahramanmaras) - Derinlik: 11.4 km - Büyüklük: 1.5
2023.08.17 00:57:55 - Asagikarafakili (Hassa, Hatay) - Derinlik: 5.4 km - Büyüklük: 2.1
2023.08.17 00:53:41 - Gupluce (Elbistan, Kahramanmaras) - Derinlik: 8.4 km - Büyüklük: 1.7
2023.08.17 00:36:43 - Akpinar (Ekinözü, Kahramanmaras) - Derinlik: 8.5 km - Büyüklük: 2.0

# deprem # kandilli rasathanesi # kandilli
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