Son dakika! 200 şüphelili 'Aziz İhsan Aktaş' iddianamesi kabul edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "Aziz İhsan Aktaş Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" soruşturması davaya dönüştü. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 20 Ekim 2025'te sunulan 587 sayfalık iddianameyi kabul etti. Bu kapsamda, 40'ı tutuklu olmak üzere toplam 200 şüpheli, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

SORUŞTURMANIN AYRINTILARI

Başsavcılık tarafından hazırlanan iddianamede, şüphelilere yönelik suçlamalar arasında "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Yönetme", "Suç Örgütüne Üye Olma", "Suç Örgütüne Üye Olmamakla Birlikte Örgüte Yardım Etme", "İhaleye Fesat Karıştırma", "Edimin İfasına Fesat Karıştırma", "Resmi Belgede Sahtecilik", "Özel Belgede Sahtecilik", "Rüşvet Alma", "Rüşvet Vermek", "Rüşvetin Temin Edilmesine Aracılık Etme", "Kamu Kurum Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık", "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama", "Haksız Mal Edinme" ve "Gerçeğe Aykırı Fatura Düzenleme" bulunuyor.

BELEDİYE BAŞKANLARI HAKKINDAKİ TALEPLER

Soruşturma, aralarında CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın da bulunduğu isimlerin tutuklanmasına neden olmuştu.

İddianamede, şüphelilerden Aziz İhsan Aktaş'ın "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma", 42 farklı "İhaleye Fesat karıştırma", 4 ayrı "Edimin İfasına Fesat Karıştırma", 5 ayrı "Resmi Belgede Sahtecilik", 21 ayrı "Özel Belgede Sahtecilik", "Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık", 10 farklı "Rüşvet Verme", "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" ve "Gerçeğe Aykırı Fatura Düzenleme" suçlarından cezalandırılması ve suçtan elde ettiği mal varlıklarına el konulması talep ediliyor.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın ise "Suç Örgütüne Üye Olma", 26 farklı "İhaleye Fesat karıştırma", 3 farklı "Resmi Belgede Sahtecilik", 19 farklı "Özel Belgede Sahtecilik", "Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık", 4 farklı "Rüşvet Alma", "Suçtan Kaynanaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" ve "Haksız Mal Edinme" suçlarından cezalandırılması isteniyor.

Diğer belediye başkanları için istenen cezalar ise şöyle:

Avcılar Belediye Başkanı şüpheli Utku Caner Çaykara: 2 farklı "İhaleye Fesat karıştırma" ve "Rüşvet Alma".

Esenyurt Belediye Başkanı şüpheli Ahmet Özer: 2 farklı "İhaleye Fesat karıştırma" ve 2 farklı "Özel Belgede Sahtecilik".

Seyhan Belediye Başkanı şüpheli Oya Tekin: "Rüşvet alma".

Ceyhan Belediye Başkanı şüpheli Kadir Aydar: "Rüşvet alma".

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı şüpheli Zeydan Karalar: "Rüşvet alma".

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere: "Rüşvet alma".

Soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan, aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu bazı isimler, 14 Temmuz 2025'te "kent uzlaşısı" soruşturmasından tahliye edilmişti. Ancak İmamoğlu ve Rıza Akpolat, "İhale yolsuzluğu" suçlamasıyla yeniden tutuklanmıştı.