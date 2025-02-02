SON DAKİKA! Adana'da şiddetli deprem! Depremle ilgili açıklama yapıldı
Adana'da sabah saatlerinde şiddetli bir deprem meydana geldi. Depremin ayrıntılarıyla ilgili AFAD'dan açıklama yapıldı.
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Adana güne depremle uyandı. Saimbeyli ilçesinde sabah saatlerinde şiddetli bir deprem meydana geldi. Depremin ayrıntılarıyla ilgili Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) açıklama yapıldı.
Buna göre, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 05.28'de 3,9 büyüklüğünde deprem oldu.
Depremin 11.9 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 2, 2025
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Saimbeyli (Adana)
Tarih:2025-02-02
Saat:05:28:19 TSİ
Enlem:37.89361 N
Boylam:36.11722 E
Derinlik:11.9 km
Detay:https://t.co/zlVAoFR5ds@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kaynak: Anadolu Ajansı