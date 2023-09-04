SON DAKİKA... Ankara'da korku dolu anlar! Savaş uçağından parça düştü

Olay, saat 11.30 sıralarında Söğütözü Mahallesi'nde meydana geldi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait F-4 savaş uçağının yardımcı yakıt tankı, Ankara semalarındaki uçuş sırasında bilinmeyen bir nedenle koparak, TPAO'nun açık otoparkına düştü. Park halindeki 2 otomobil ile 1 hafif ticari araçta hasar oluştu. Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Askeri yetkililer de bölgeye geldi.

ANKARA'DA F-4 SAVAŞ UÇAĞININ BİR PARÇASI AÇIK OTOPARKA DÜŞTÜ!

MSB'DEN BASIN AÇIKLAMASI GELDİ

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: