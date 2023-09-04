SON DAKİKA... Ankara'da korku dolu anlar! Savaş uçağından parça düştü
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait F-4 savaş uçağının bir parçasının Ankara'da Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) ait açık otoparka düştüğünü bildirdi. Olayda can kaybı veya yaralanan olmadığı öğrenildi.
Olay, saat 11.30 sıralarında Söğütözü Mahallesi'nde meydana geldi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait F-4 savaş uçağının yardımcı yakıt tankı, Ankara semalarındaki uçuş sırasında bilinmeyen bir nedenle koparak, TPAO'nun açık otoparkına düştü. Park halindeki 2 otomobil ile 1 hafif ticari araçta hasar oluştu. Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Askeri yetkililer de bölgeye geldi.
ANKARA'DA F-4 SAVAŞ UÇAĞININ BİR PARÇASI AÇIK OTOPARKA DÜŞTÜ!
MSB'DEN BASIN AÇIKLAMASI GELDİ
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Değerli Basın Mensupları, Hv. K. K.lığımıza ait F-4 Savaş Uçağının bir parçası Ankara Semalarında uçuşu esnasında bilinmeyen bir sebeple TPAO’ya ait açık bir otoparka düşmüştür. Bahse konu uçak emniyetli bir şekilde Eskişehir meydana iniş yapmıştır. Olayda; herhangi bir can kaybı ve yaralı bulunmamaktadır. Konuyla ilgili ayrıntılı teknik inceleme devam etmektedir. Kamuoyuna Saygıyla duyurulur.
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