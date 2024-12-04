SON DAKİKA! Antalya'da 4,6 büyüklüğünde deprem

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında saat 12.09'da şiddetli bir deprem oldu. Depremin ayrıntıları, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından açıklandı.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında saat 12.09'da 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sarsıntının, Akdeniz'in 32,69 kilometre derinliğinde gerçekleştiği ifade edildi.

AFAD'dan depreme ilişkin yapılan açıklamada, "Akdeniz, Antalya Gazipaşa açıklarında (58 km) saat 12.09’da meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." denildi.

Deprem Antalya kent merkezinin yanı sıra Mersin'de de hissedildi.

DEPREMLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Antalya'da meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremle ilgili Antalya Valiliğinden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Gazipaşa-Alanya ilçelerimizin yaklaşık 58 kilometre açıklarında Akdeniz'de 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem ile ilgili 112 Acil Çağrı Merkezi ihbar hattına olumsuz bir ihbar yapılmamıştır. Saha taramaları devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Gazipaşa Kaymakamı Selami Korkutata da depremin ilçelerinde hissedildiğini belirterek, "Şu an için olumsuzluk gözükmüyor. İlçede panik havası yok ama herkes hissetti tabii. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.