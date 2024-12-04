SON DAKİKA! Antalya'da 4,6 büyüklüğünde deprem

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde açıklarında saat 12.09'da şiddetli bir deprem meydana geldi. Depremin ayrıntılarıyla ilgili AFAD'dan açıklama yapıldı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
SON DAKİKA! Antalya'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Yayınlanma: Güncellenme:

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında saat 12.09'da şiddetli bir deprem oldu. Depremin ayrıntıları, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından açıklandı.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında saat 12.09'da 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sarsıntının, Akdeniz'in 32,69 kilometre derinliğinde gerçekleştiği ifade edildi.

AFAD'dan depreme ilişkin yapılan açıklamada, "Akdeniz, Antalya Gazipaşa açıklarında (58 km) saat 12.09’da meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." denildi.

Deprem Antalya kent merkezinin yanı sıra Mersin'de de hissedildi.

DEPREMLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Antalya'da meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremle ilgili Antalya Valiliğinden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Gazipaşa-Alanya ilçelerimizin yaklaşık 58 kilometre açıklarında Akdeniz'de 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem ile ilgili 112 Acil Çağrı Merkezi ihbar hattına olumsuz bir ihbar yapılmamıştır. Saha taramaları devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Gazipaşa Kaymakamı Selami Korkutata da depremin ilçelerinde hissedildiğini belirterek, "Şu an için olumsuzluk gözükmüyor. İlçede panik havası yok ama herkes hissetti tabii. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi! Hava harekatının ayrıntıları açıklandı9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi! Hava harekatının ayrıntıları açıklandıGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

deprem son dakika AFAD antalya
Günün Manşetleri
Antalya'da şiddetli deprem
9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
"Yenidoğan çetesi" soruşturmasında sıcak gelişme
MHP'li isimden Özgür Özel'e sert tepki
Güney Kore'de sıkı yönetim kaldırılıyor mu?
Terör örgütüne "Gürz" darbesi
Fenerbahçe Beko, deplasmanda Baskonia'ya kaybetti
Almanya'dan çarpıcı Türkiye açıklaması
Anadolu Efes, Bayern Münih'i devirdi
‘Türkiye, ABD-İsrail cephesinde olamaz!'
Çok Okunanlar
Tarihte bugün: 4 Aralık'a damga vuran olaylar Tarihte bugün: 4 Aralık'a damga vuran olaylar
Almanya'dan çarpıcı Türkiye açıklaması Almanya'dan çarpıcı Türkiye açıklaması
2 genç kızı öldürmüştü: Ümitcan Uygun'un cezası onandı 2 genç kızı öldürmüştü: Ümitcan Uygun'un cezası onandı
Terör örgütüne "Gürz" darbesi Terör örgütüne "Gürz" darbesi
Antalya'da şiddetli deprem Antalya'da şiddetli deprem