SON DAKİKA! Çayırhan Termik Santrali'nin özelleştirilmesi ertelendi

Çayırhan Termik Santrali ve santrale kömür temin eden maden sahalarının özelleştirilmesine karşı başlatılan işçi eylemi kararlılıkla sürüyor.

İşçiler, son olarak eylemlerinin 9. gününde Ankara'ya, Maliye ve Hazine Bakanlığına yürüyüş başlatmıştı.

20 Kasım Çarşamba gününden bu yana eylemlerini kararlı bir şekilde sürdüren işçiler, mücadelelerinde ilk sonucu aldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, yaptığı açıklamayla Çayırhan Termik Santrali ve santrale kömür temin eden maden sahalarının özelleştirilmesinin ertelendiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, özelleştirme ihalesinde son teklif verme tarihinin 4 Mart 2025'e ertelendiği ifade edildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığının açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Çayırhan Termik Santrali ve santrale kömür temin eden maden sahalarının özelleştirilmesine ilişkin ihale ilanı 17.0.2024 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanmış ve ihalede son teklif verme tarihi 04.12.2024 olarak belirlenmiştir.

İdaremiz söz konusu özelleştirme işleminin etkin, verimli, şeffaf ve hukuka uygun bir şekilde yürütülmesine azami özeni göstermektedir. Kamuoyunda gündeme getirilen hususlar da dikkate alınarak; ihaleye konu alanların gözden geçirilerek tekrar değerlendirilmesi ve çalışanlarımızın taleplerinin incelenerek değerlendirilmesi amacıyla söz konusu ihalede son teklif verme tarihi 04.03.2025 Salı günü saat 18.00'e kadar uzatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."