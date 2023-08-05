SON DAKİKA: Deprem mi oldu? 5 Ağustos 2023'te nerede deprem oldu? Kandilli ve AFAD son dakika depremleri
Her gün neredeyse artçılarla beraber sık sık yaşanan depremler vatandaşları tedirgin etti. Aramalarda en çok deprem mi oldu? sorusuna yanıtı Kandilli ve AFAD verileri sağladı. Peki 5 Ağustos 2023'te nerede deprem oldu? Kandilli ve AFAD son dakika depremleri
Depremler konusunda Japonya'yı geçmeye başladık. Fay hatlarındaki son bir yıllık hareket her güne depremle uyanmamıza neden oluyor. Bugün deprem oldu mu? Hangi şehirde deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? tarzında yansıyan aramalarda Kandilli Rasathanesi ve AFAD veri aktarımında bulundu.
Kandilli ve AFAD verilerine göre bugün artçı depremlerin yaşandığı şehirler derinlikleri tespit edildi. Verilere göre meydana gelen depremlerin çoğu vatandaşlar tarafından hissedilmedi.
5 AĞUSTOSN 2023 NEREDE DEPREM OLDU?
KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM VERİLERİ
2023.08.05 08:58:42 36.0157 36.1937 5.0 -.- 2.3 -.- TURFANDA-(HATAY)
2023.08.05 08:57:22 36.4560 36.2752 5.6 -.- 2.6 -.- CAKALLI-BELEN (HATAY)
2023.08.05 08:30:34 38.5748 37.2537 5.2 -.- 1.8 -.- HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.08.05 08:28:52 37.6137 35.4107 5.5 -.- 2.0 -.- DARILIK-ALADAG (ADANA)
2023.08.05 07:26:59 38.1620 36.9053 5.0 -.- 2.6 -.- ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
2023.08.05 07:26:29 38.1223 36.7865 5.0 -.- 2.7 -.- DEVEBOYNU-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
2023.08.05 07:15:44 35.3860 35.6448 4.4 -.- 2.8 -.- AKDENIZ
2023.08.05 05:56:33 37.4780 37.0537 5.6 -.- 1.9 -.- CIGLI-(KAHRAMANMARAS)
2023.08.05 05:45:19 37.5915 35.7992 12.6 -.- 1.4 -.- DUZAGAC-KOZAN (ADANA)
2023.08.05 05:42:23 38.1792 38.2643 8.2 -.- 2.0 -.- ASAGIKOY-YESILYURT (MALATYA)
2023.08.05 05:29:24 39.0493 29.9322 4.7 -.- 1.7 -.- ALINCIK-ALTINTAS (KUTAHYA)
2023.08.05 05:18:22 35.2118 35.7012 5.4 -.- 3.4 3.5 SURIYE
2023.08.05 05:09:57 36.0265 36.0470 5.0 -.- 2.0 -.- CAKIKOY-YAYLADAGI (HATAY)
2023.08.05 04:39:37 37.8927 36.2123 6.1 -.- 1.8 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA)
2023.08.05 04:08:28 35.9115 35.8590 2.9 -.- 3.2 3.3 DENIZGOREN-YAYLADAGI (HATAY)
2023.08.05 04:04:22 38.4182 37.4633 5.0 -.- 2.6 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)
2023.08.05 03:47:26 38.1362 38.3950 10.3 -.- 2.3 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)
2023.08.05 03:42:00 38.3970 38.9438 8.6 -.- 1.4 -.- TASLIYAYLA-SIVRICE (ELAZIG)
2023.08.05 03:27:31 38.1960 38.4247 7.9 -.- 2.1 -.- UCGOZE-YESILYURT (MALATYA)
2023.08.05 03:22:38 37.3818 36.9757 5.4 -.- 1.5 -.- PINARHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
2023.08.05 02:25:47 38.9827 27.7263 6.9 -.- 2.2 -.- SUNNETCILER-AKHISAR (MANISA)
2023.08.05 01:58:06 36.2535 36.0898 7.0 -.- 2.9 -.- KESECIK-(HATAY)
2023.08.05 01:44:22 35.7347 35.6808 20.1 -.- 2.5 -.- AKDENIZ
2023.08.05 00:54:08 38.0818 37.2415 9.0 -.- 1.8 -.- GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.08.05 00:40:43 36.6767 36.0662 4.1 -.- 2.4 -.- SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY)
2023.08.05 00:37:04 37.7207 29.2060 3.4 -.- 1.3 -.- KARATEKE-HONAZ (DENIZLI)
2023.08.05 00:35:47 37.4350 36.8987 5.4 -.- 1.6 -.- CAKALLICULLU-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
2023.08.05 00:33:08 37.6198 35.8450 8.8 -.- 1.3 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA)
2023.08.05 00:28:58 38.2048 37.0488 5.0 -.- 1.6 -.- KABAAGAC-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
2023.08.05 00:22:32 37.6952 29.2783 3.6 -.- 1.3 -.- HONAZ (DENIZLI)
2023.08.05 00:13:36 36.3070 36.3333 6.7 -.- 2.0 -.- SACAKLI-(HATAY)
2023.08.05 00:12:59 37.6937 35.8268 3.0 -.- 1.5 -.- KOCYAZI-FEKE (ADANA)
2023.08.05 00:05:52 37.4288 36.9838 6.7 -.- 1.5 -.- SIVRICEHUYUK-(KAHRAMANMARAS)
2023.08.05 00:05:40 36.9765 26.7977 3.8 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
AFAD DEPREM VERİLERİ
2023-08-05 08:58:44 36.05 36.121 7.0 ML 2.0 Yayladağı (Hatay) 597795
2023-08-05 08:57:22 36.42 36.314 2.79 ML 2.6 Kırıkhan (Hatay) 597794
2023-08-05 08:40:13 37.76 36.28 6.95 ML 1.5 Andırın (Kahramanmaraş) 597792
2023-08-05 08:32:27 37.426 35.452 5.19 ML 1.3 Aladağ (Adana) 597791
2023-08-05 08:30:33 38.439 37.309 7.0 ML 1.8 Elbistan (Kahramanmaraş) 597793
2023-08-05 08:28:53 37.515 35.39 7.0 ML 2.0 Aladağ (Adana) 597789
2023-08-05 08:10:21 36.604 36.366 7.0 ML 1.7 Kırıkhan (Hatay) 597788
2023-08-05 08:04:22 40.774 31.103 7.04 ML 1.3 Merkez (Düzce) 597790
2023-08-05 07:55:05 38.202 38.703 7.0 ML 1.3 Pütürge (Malatya) 597787
2023-08-05 07:48:30 38.213 38.576 7.0 ML 1.7 Battalgazi (Malatya) 597785
2023-08-05 07:37:52 38.62 37.654 7.0 ML 1.2 Darende (Malatya) 597786
2023-08-05 07:26:58 38.109 36.852 7.0 ML 2.6 Afşin (Kahramanmaraş) 597782
2023-08-05 07:26:28 38.126 36.857 7.0 ML 2.5 Afşin (Kahramanmaraş) 597781
2023-08-05 07:15:47 35.59 35.487 24.06 ML 2.8 Akdeniz 597783
2023-08-05 07:14:01 39.138 33.137 6.95 ML 1.1 Kulu (Konya) 597784
2023-08-05 07:12:12 38.086 38.411 7.0 ML 0.9 Çelikhan (Adıyaman) 597780
2023-08-05 07:04:06 38.268 38.309 6.93 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya) 597779
2023-08-05 06:57:24 38.444 37.319 7.03 ML 1.4 Darende (Malatya) 597775
2023-08-05 06:55:52 37.238 36.787 7.05 ML 1.2 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 597774
2023-08-05 06:53:30 38.161 38.301 7.0 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya) 597776
2023-08-05 06:50:12 38.077 38.252 6.95 ML 0.9 Çelikhan (Adıyaman) 597777
2023-08-05 06:39:43 38.963 43.539 7.0 ML 1.5 Van Gölü - [03.69 km] Erciş (Van) 597778
2023-08-05 06:20:11 39.118 33.077 7.04 ML 1.3 Kulu (Konya) 597771
2023-08-05 06:18:13 39.226 32.967 14.22 ML 1.1 Kulu (Konya) 597770
2023-08-05 06:07:08 40.086 31.858 7.0 ML 1.6 Beypazarı (Ankara) 597769
2023-08-05 05:56:33 37.502 37.051 6.86 ML 1.8 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 597759
2023-08-05 05:51:33 36.056 30.955 6.94 ML 2.0 Akdeniz - [56.07 km] Kumluca (Antalya) 597763
2023-08-05 05:45:19 37.661 35.858 7.02 ML 1.5 Kozan (Adana) 597762
2023-08-05 05:42:23 38.011 38.244 9.1 ML 2.0 Çelikhan (Adıyaman) 597760
2023-08-05 05:38:53 38.356 39.053 7.0 ML 1.0 Sivrice (Elazığ) 597761
2023-08-05 05:26:13 39.821 41.093 5.78 ML 1.1 Palandöken (Erzurum) 597758
2023-08-05 05:25:14 36.012 35.892 6.3 ML 1.6 Akdeniz - [08.73 km] Samandağ (Hatay) 597755
2023-08-05 05:18:27 35.539 35.6 5.52 ML 3.1 Akdeniz 597745
2023-08-05 05:09:58 36.008 36.122 7.0 ML 1.7 Yayladağı (Hatay) 597754
2023-08-05 05:09:10 36.099 28.133 6.14 ML 1.5 Akdeniz - [59.22 km] Marmaris (Muğla) 597753
2023-08-05 05:05:26 38.152 38.146 6.97 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya) 597756
2023-08-05 05:01:57 37.696 28.944 7.0 ML 0.8 Tavas (Denizli) 597752
2023-08-05 05:00:18 39.773 40.768 7.02 ML 1.9 Aşkale (Erzurum) 597757