SON DAKİKA: Deprem mi oldu? 5 Ağustos 2023'te nerede deprem oldu? Kandilli ve AFAD son dakika depremleri

Depremler konusunda Japonya'yı geçmeye başladık. Fay hatlarındaki son bir yıllık hareket her güne depremle uyanmamıza neden oluyor. Bugün deprem oldu mu? Hangi şehirde deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? tarzında yansıyan aramalarda Kandilli Rasathanesi ve AFAD veri aktarımında bulundu.

Kandilli ve AFAD verilerine göre bugün artçı depremlerin yaşandığı şehirler derinlikleri tespit edildi. Verilere göre meydana gelen depremlerin çoğu vatandaşlar tarafından hissedilmedi.

5 AĞUSTOSN 2023 NEREDE DEPREM OLDU?

KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM VERİLERİ

2023.08.05 08:58:42 36.0157 36.1937 5.0 -.- 2.3 -.- TURFANDA-(HATAY)

2023.08.05 08:57:22 36.4560 36.2752 5.6 -.- 2.6 -.- CAKALLI-BELEN (HATAY)

2023.08.05 08:30:34 38.5748 37.2537 5.2 -.- 1.8 -.- HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2023.08.05 08:28:52 37.6137 35.4107 5.5 -.- 2.0 -.- DARILIK-ALADAG (ADANA)

2023.08.05 07:26:59 38.1620 36.9053 5.0 -.- 2.6 -.- ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)

2023.08.05 07:26:29 38.1223 36.7865 5.0 -.- 2.7 -.- DEVEBOYNU-AFSIN (KAHRAMANMARAS)

2023.08.05 07:15:44 35.3860 35.6448 4.4 -.- 2.8 -.- AKDENIZ

2023.08.05 05:56:33 37.4780 37.0537 5.6 -.- 1.9 -.- CIGLI-(KAHRAMANMARAS)

2023.08.05 05:45:19 37.5915 35.7992 12.6 -.- 1.4 -.- DUZAGAC-KOZAN (ADANA)

2023.08.05 05:42:23 38.1792 38.2643 8.2 -.- 2.0 -.- ASAGIKOY-YESILYURT (MALATYA)

2023.08.05 05:29:24 39.0493 29.9322 4.7 -.- 1.7 -.- ALINCIK-ALTINTAS (KUTAHYA)

2023.08.05 05:18:22 35.2118 35.7012 5.4 -.- 3.4 3.5 SURIYE

2023.08.05 05:09:57 36.0265 36.0470 5.0 -.- 2.0 -.- CAKIKOY-YAYLADAGI (HATAY)

2023.08.05 04:39:37 37.8927 36.2123 6.1 -.- 1.8 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA)

2023.08.05 04:08:28 35.9115 35.8590 2.9 -.- 3.2 3.3 DENIZGOREN-YAYLADAGI (HATAY)

2023.08.05 04:04:22 38.4182 37.4633 5.0 -.- 2.6 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)

2023.08.05 03:47:26 38.1362 38.3950 10.3 -.- 2.3 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)

2023.08.05 03:42:00 38.3970 38.9438 8.6 -.- 1.4 -.- TASLIYAYLA-SIVRICE (ELAZIG)

2023.08.05 03:27:31 38.1960 38.4247 7.9 -.- 2.1 -.- UCGOZE-YESILYURT (MALATYA)

2023.08.05 03:22:38 37.3818 36.9757 5.4 -.- 1.5 -.- PINARHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)

2023.08.05 02:25:47 38.9827 27.7263 6.9 -.- 2.2 -.- SUNNETCILER-AKHISAR (MANISA)

2023.08.05 01:58:06 36.2535 36.0898 7.0 -.- 2.9 -.- KESECIK-(HATAY)

2023.08.05 01:44:22 35.7347 35.6808 20.1 -.- 2.5 -.- AKDENIZ

2023.08.05 00:54:08 38.0818 37.2415 9.0 -.- 1.8 -.- GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2023.08.05 00:40:43 36.6767 36.0662 4.1 -.- 2.4 -.- SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY)

2023.08.05 00:37:04 37.7207 29.2060 3.4 -.- 1.3 -.- KARATEKE-HONAZ (DENIZLI)

2023.08.05 00:35:47 37.4350 36.8987 5.4 -.- 1.6 -.- CAKALLICULLU-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)

2023.08.05 00:33:08 37.6198 35.8450 8.8 -.- 1.3 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA)

2023.08.05 00:28:58 38.2048 37.0488 5.0 -.- 1.6 -.- KABAAGAC-AFSIN (KAHRAMANMARAS)

2023.08.05 00:22:32 37.6952 29.2783 3.6 -.- 1.3 -.- HONAZ (DENIZLI)

2023.08.05 00:13:36 36.3070 36.3333 6.7 -.- 2.0 -.- SACAKLI-(HATAY)

2023.08.05 00:12:59 37.6937 35.8268 3.0 -.- 1.5 -.- KOCYAZI-FEKE (ADANA)

2023.08.05 00:05:52 37.4288 36.9838 6.7 -.- 1.5 -.- SIVRICEHUYUK-(KAHRAMANMARAS)

2023.08.05 00:05:40 36.9765 26.7977 3.8 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)

AFAD DEPREM VERİLERİ

2023-08-05 08:58:44 36.05 36.121 7.0 ML 2.0 Yayladağı (Hatay) 597795

2023-08-05 08:57:22 36.42 36.314 2.79 ML 2.6 Kırıkhan (Hatay) 597794

2023-08-05 08:40:13 37.76 36.28 6.95 ML 1.5 Andırın (Kahramanmaraş) 597792

2023-08-05 08:32:27 37.426 35.452 5.19 ML 1.3 Aladağ (Adana) 597791

2023-08-05 08:30:33 38.439 37.309 7.0 ML 1.8 Elbistan (Kahramanmaraş) 597793

2023-08-05 08:28:53 37.515 35.39 7.0 ML 2.0 Aladağ (Adana) 597789

2023-08-05 08:10:21 36.604 36.366 7.0 ML 1.7 Kırıkhan (Hatay) 597788

2023-08-05 08:04:22 40.774 31.103 7.04 ML 1.3 Merkez (Düzce) 597790

2023-08-05 07:55:05 38.202 38.703 7.0 ML 1.3 Pütürge (Malatya) 597787

2023-08-05 07:48:30 38.213 38.576 7.0 ML 1.7 Battalgazi (Malatya) 597785

2023-08-05 07:37:52 38.62 37.654 7.0 ML 1.2 Darende (Malatya) 597786

2023-08-05 07:26:58 38.109 36.852 7.0 ML 2.6 Afşin (Kahramanmaraş) 597782

2023-08-05 07:26:28 38.126 36.857 7.0 ML 2.5 Afşin (Kahramanmaraş) 597781

2023-08-05 07:15:47 35.59 35.487 24.06 ML 2.8 Akdeniz 597783

2023-08-05 07:14:01 39.138 33.137 6.95 ML 1.1 Kulu (Konya) 597784

2023-08-05 07:12:12 38.086 38.411 7.0 ML 0.9 Çelikhan (Adıyaman) 597780

2023-08-05 07:04:06 38.268 38.309 6.93 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya) 597779

2023-08-05 06:57:24 38.444 37.319 7.03 ML 1.4 Darende (Malatya) 597775

2023-08-05 06:55:52 37.238 36.787 7.05 ML 1.2 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 597774

2023-08-05 06:53:30 38.161 38.301 7.0 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya) 597776

2023-08-05 06:50:12 38.077 38.252 6.95 ML 0.9 Çelikhan (Adıyaman) 597777

2023-08-05 06:39:43 38.963 43.539 7.0 ML 1.5 Van Gölü - [03.69 km] Erciş (Van) 597778

2023-08-05 06:20:11 39.118 33.077 7.04 ML 1.3 Kulu (Konya) 597771

2023-08-05 06:18:13 39.226 32.967 14.22 ML 1.1 Kulu (Konya) 597770

2023-08-05 06:07:08 40.086 31.858 7.0 ML 1.6 Beypazarı (Ankara) 597769

2023-08-05 05:56:33 37.502 37.051 6.86 ML 1.8 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 597759

2023-08-05 05:51:33 36.056 30.955 6.94 ML 2.0 Akdeniz - [56.07 km] Kumluca (Antalya) 597763

2023-08-05 05:45:19 37.661 35.858 7.02 ML 1.5 Kozan (Adana) 597762

2023-08-05 05:42:23 38.011 38.244 9.1 ML 2.0 Çelikhan (Adıyaman) 597760

2023-08-05 05:38:53 38.356 39.053 7.0 ML 1.0 Sivrice (Elazığ) 597761

2023-08-05 05:26:13 39.821 41.093 5.78 ML 1.1 Palandöken (Erzurum) 597758

2023-08-05 05:25:14 36.012 35.892 6.3 ML 1.6 Akdeniz - [08.73 km] Samandağ (Hatay) 597755

2023-08-05 05:18:27 35.539 35.6 5.52 ML 3.1 Akdeniz 597745

2023-08-05 05:09:58 36.008 36.122 7.0 ML 1.7 Yayladağı (Hatay) 597754

2023-08-05 05:09:10 36.099 28.133 6.14 ML 1.5 Akdeniz - [59.22 km] Marmaris (Muğla) 597753

2023-08-05 05:05:26 38.152 38.146 6.97 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya) 597756

2023-08-05 05:01:57 37.696 28.944 7.0 ML 0.8 Tavas (Denizli) 597752

2023-08-05 05:00:18 39.773 40.768 7.02 ML 1.9 Aşkale (Erzurum) 597757