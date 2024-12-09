SON DAKİKA! Isparta'da askeri helikopter düştü! 6 asker şehit oldu

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde askeri helikopter eğitim uçuşu sırasında düştü. Kazayla ilgili Milli Savunma Bakanlığından açıklama geldi. Bakanlık, kazada 6 askerin şehit olduğunu bildirdi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
SON DAKİKA! Isparta'da askeri helikopter düştü! 6 asker şehit oldu
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Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. Bir askeri helikopterin, eğitim uçuşu sırasında düştüğü açıklandı.

Isparta Valisi Abdullah Erin, yaptığı açıklamada, "Keçiborlu'da Kara Havacılık Okulu var, orada düzenli olarak eğitim uçuşları gerçekleştiriliyor. Eğitim uçuşu sırasında iki helikopterin teması sonucu birisi düştü." dedi.

Abdullah Erin, olay yerinde olduklarını ve inceleme çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Helikopterdeki şehitlerden birinin Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli olduğu belirtildi.

SON DAKİKA! Isparta'da askeri helikopter düştü! 6 asker şehit oldu - Resim : 1

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINDAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Isparta'da yaşanan askeri helikopter kazasıyla ilgili Milli Savunma Bakanlığından (MSB) da açıklama geldi.

Milli Savunma Bakanlığı, Isparta'da eğitim uçuşu yapan UH-1 tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 6 personelin şehit olduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan ilk açıklamada, "Isparta'da eğitim uçuşu yapan bir UH-1 tipi helikopterimiz kaza kırıma uğramış, 5 personelimiz şehit olmuştur. Kazada 1 personelimiz de ağır yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı, yaralı personelimize de acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.

Milli Savunma Bakanlığı, daha sonra yaptığı açıklamada, ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen personelin de kurtarılamayarak şehit olduğunu bildirdi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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