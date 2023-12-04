Son Dakika İzmir'de Deprem Oldu mu?

Bursa'da meydana gelen deprem sonrası vatandaşlar İzmir'de deprem olup olmadığını merak ediyor. Son dakika İzmir'de deprem mi oldu en çok aratılan sorgulardan biri. İşte yanıtı.

Son Dakika İzmir'de Deprem Oldu mu?
Son Dakika İzmir'de Deprem Oldu mu?
Editör: Uğur Çam
Son Güncelleme:

Bursa'da gerçekleşen deprem pek çok ilde hissedildi. İzmirliler, deprem sonrası İzmir'de deprem olup olmadığını merak etti. İzmir'de deprem oldu mu? Bursa depremi İzmir'de hissedildi mi? İşte yanıtı...

İzmir'de Deprem Oldu mu?

AFAD'ın verilerine göre bugün İzmir'de 2 tane deprem oldu. Depremler 2 büyüklüğünün altında gerçekleşti. İzmir Gaziemir ve Buca ilçelerinde gerçekleşen depremler yüzeyden hissedilmedi. Marmara Denizi'nde gerçekleşen depremler ise bazı sosyal medya kanallarında "İzmir'de deprem oldu" şeklinde paylaşıldı. İzmir'de oturan vatandaşlar, depremleri hissetmediklerini belirtti.

Marmara Denizi'nde Peş Peşe Depremler Meydana Geldi

Marmara Denizi'nde gerçekleşen 5,1 deprem sonrası pek çok artçı deprem yaşandı. AFAD'ın verilerine göre şu ana kadar toplam 24 kere Marmara Denizi'nde deprem gerçekleşti. Depremlerin büyüklüğü değişiklik gösterse de en büyüğü 5,1 ile pek çok ilden hissedilen deprem oldu. Depremlerin en küçüğü ise 1,3 büyüklüğünde gerçekleştir. Artçı depremlerin devam etmesi bekleniyor. 

Bursa Depreminin Olduğu Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF) Hangi İllerden Geçiyor?Bursa Depreminin Olduğu Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF) Hangi İllerden Geçiyor?Bilim ve Teknoloji
# İzmir # izmir deprem # son dakika # deprem # AFAD
Çok Okunanlar
Marmara Denizi'nde Deprem Oldu!
Marmara Denizi'nde Deprem Oldu!
Google Deprem Uyarı Sistemi Nedir?
Google Deprem Uyarı Sistemi Nedir?
Bursa Depremi İstanbul Fayını Tetikler mi?
Bursa Depremi İstanbul Fayını Tetikler mi?
Prof. Dr. Naci Görür'den Bursa Depremi Sonrası İlk Açıklama!
Prof. Dr. Naci Görür'den Bursa Depremi Sonrası İlk Açıklama!
AFAD ve Kandilli Rasathanesi Hangi İllerde Deprem Olduğunu Söyledi? Bugün Deprem Mi Oldu?
AFAD ve Kandilli Rasathanesi Hangi İllerde Deprem Olduğunu Söyledi? Bugün Deprem Mi Oldu?
Öne Çıkanlar ABD Basını Türkiye'yi Hedef Aldı│Televizyon Gazetesi - Halil Nebiler, Yakup Aslan, İlker Yücel ABD Basını Türkiye'yi Hedef Aldı│Televizyon Gazetesi - Halil Nebiler, Yakup Aslan, İlker Yücel Avrupa'nın 5 Büyük Ligi'nde Son Görünüm! Avrupa'nın 5 Büyük Ligi'nde Son Görünüm!