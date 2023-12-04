Son Dakika İzmir'de Deprem Oldu mu?

Bursa'da gerçekleşen deprem pek çok ilde hissedildi. İzmirliler, deprem sonrası İzmir'de deprem olup olmadığını merak etti. İzmir'de deprem oldu mu? Bursa depremi İzmir'de hissedildi mi? İşte yanıtı...

İzmir'de Deprem Oldu mu?

AFAD'ın verilerine göre bugün İzmir'de 2 tane deprem oldu. Depremler 2 büyüklüğünün altında gerçekleşti. İzmir Gaziemir ve Buca ilçelerinde gerçekleşen depremler yüzeyden hissedilmedi. Marmara Denizi'nde gerçekleşen depremler ise bazı sosyal medya kanallarında "İzmir'de deprem oldu" şeklinde paylaşıldı. İzmir'de oturan vatandaşlar, depremleri hissetmediklerini belirtti.

Marmara Denizi'nde Peş Peşe Depremler Meydana Geldi

Marmara Denizi'nde gerçekleşen 5,1 deprem sonrası pek çok artçı deprem yaşandı. AFAD'ın verilerine göre şu ana kadar toplam 24 kere Marmara Denizi'nde deprem gerçekleşti. Depremlerin büyüklüğü değişiklik gösterse de en büyüğü 5,1 ile pek çok ilden hissedilen deprem oldu. Depremlerin en küçüğü ise 1,3 büyüklüğünde gerçekleştir. Artçı depremlerin devam etmesi bekleniyor.