SON DAKİKA: İzmir'de polis merkezine saldırı, 2 şehit var!

İzmir’in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi’ne silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1. Sınıf Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir ile Polis Memuru Hasan Akın şehit oldu, Polis Memuru Ömer Amila ise ağır yaralandı. Olayda hafif yaralanan polis memuru Murat Dağlı’nın tedavisi devam ediyor. Ayrıca, saldırıda yaralanan sivillerin de olduğu öğrenildi.

SALDIRGAN 16 YAŞINDA

Pompalı tüfekle gerçekleştirilen saldırının failinin 16 yaşında olduğu bildirildi. Polis ekipleri saldırganı gözaltına alırken, bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı.

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA’DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya saldırıyla ilgili olarak, “İzmir Balçova Salih İşgören Polis Merkezi’ne yönelik silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir. Kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Olayın şüphelisi E.B. (16) yakalanmıştır. Soruşturma başlatılmış olup gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır” ifadelerini kullandı.

ADALET BAKANI TUNÇ: SORUŞTURMA TÜM BOYUTLARIYLA YÜRÜTÜLÜYOR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, saldırıyla ilgili olarak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın derhal adli soruşturma başlattığını ve 2 Cumhuriyet başsavcıvekili ile 6 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini açıkladı. Tunç, soruşturmanın tüm boyutlarıyla çok yönlü ve titizlikle yürütüldüğünü vurguladı.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI CEMİL TUGAY’DAN TAZİYE

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Balçova’daki Salih İşgören Polis Merkezi’ne gerçekleştirilen hain saldırıyı lanetliyorum. Şehitlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralı polislerimize acil şifalar diliyorum. Acımız çok büyük, başımız sağ olsun” ifadelerine yer verdi.