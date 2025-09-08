Bahçeli’den Öcalan’a kritik çağrı: “Talimat vermeli”

Hürriyet Gazetesi’nden Nedim Şener, Bahçeli ile gerçekleştirdiği görüşmeyi köşesine taşıdı.

Bahçeli, PKK’nın fesih kararının ardından Öcalan’ın hâlâ aynı noktada olmasının önemine dikkat çekerek, “Türkiye bundan sonra terör sorunu ile yaşayamaz. Bunun mutlaka sonlandırılması lazım ve bu konuda hepimize görevler düşüyor” dedi.

Bahçeli, 1 Ekim’de DEM partililerin elini sıkmasının tamamen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılış konuşmasından etkilendiğini, 15 ve 22 Ekim’deki PKK’nın fesih çağrılarının ise devlet kurumlarının dikkatini çekerek sürece dahil olunmasını sağladığını aktardı.

“SİLAH YAKMAK GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYAN BİR YOL”

11 Temmuz’da PKK’lıların silah yakmasının silah gömmekten daha anlamlı olduğunu vurgulayan Bahçeli, “Silah gömmek daha sonra çıkartılacağı anlamını taşır, ama silah yakmak geri dönüşü olmayan bir yoldur ve bu çok anlamlıdır” dedi.

Bahçeli, silah yakma törenini TV’den izlediğini anlatarak, kadın teröristlerin ailelerine kavuşmasının önemine işaret etti. “Bunu DEM heyetine de anlattım, çok şaşırdılar ve etkilendiler” ifadelerini kullandı.

TBMM KOMİSYONUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA

TBMM’deki komisyon çalışmalarını değerlendiren Bahçeli, “Önemli olan sayı değil, komisyonun yapacağı çalışmalardır. Terör konusundaki tüm tarafların dinlenmesi, ortaya çıkacak yapıcı önerilerin TBMM’ye sunulması Terörsüz Türkiye için çok önemlidir” dedi.

SDG/YPG’YE DİKKAT ÇEKTİ

Bahçeli, fesih sürecine rağmen SDG/YPG’nin Türkiye ve Suriye için güvenlik tehdidi oluşturduğunu belirterek, “SDG/YPG bu çağrıdan muaf değildir. İsrail ve ABD’nin arkasında durarak Türkiye için tehdit oluşturuyor. Aksi takdirde Ankara ile Şam’ın ortak iradesiyle askeri müdahale kaçınılmazdır” uyarısında bulundu.

ÖCALAN’IN YENİ ÇAĞRISI TARTIŞMAYI BİTİRECEK

Bahçeli, Öcalan’ın 27 Şubat çağrısının örgütün Suriye ve Avrupa yapılanmalarını da kapsaması gerektiğini vurgulayarak, “Öcalan’ın bu çağrısı yerine getirildiğinde tartışmalar sona erecektir” dedi.

CHP’YE SERT ELEŞTİRİ: “SONU FELAKET OLACAK”

Nedim Şener’in “CHP nereye gidiyor?” sorusuna yanıt veren Bahçeli, CHP İstanbul İl Kongresi ve Özgür Özel’e ilişkin sert eleştirilerde bulundu. “Özgür Özel’in davranışları ruh sağlığının bozulduğunu gösteriyor. Bu durum devam ederse hem CHP hem Özel için sonu felaket olacak” ifadelerini kullandı.