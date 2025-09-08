Erzurum’da evde göçük faciası: 2 çocuk yaşamını yitirdi

Olay, akşam saatlerinde kırsal Porsuk Mahallesi’nde çoban Hamit Kara’ya ait evde yaşandı. 4 kişilik Kara ailesi ve misafir olarak evde bulunan 2 kişi göçük anında içerideydi. Çatının çökmesiyle evde büyük panik yaşandı.

Enkaz altında kalanlara çevredekiler müdahale ederken, ihbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde anne ile 2 çocuğunun ağır yaralandığı belirlendi. Evde bulunan diğer 3 kişi ise kazayı yara almadan atlattı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Kerimhan Kara (6) ve Sudenaz Kara (11) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralı annenin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

AFAD ekipleri, göçüğün nedenini belirlemek için inceleme başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.