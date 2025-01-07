SON DAKİKA! Kerimcan Durmaz gözaltına alındı

Hakkında soruşturma başlatılan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz gözaltına alındı. Durmaz hakkında, yasadışı bahsi özendirici ve teşvik edici faaliyetler yürüttüğü iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
SON DAKİKA! Kerimcan Durmaz gözaltına alındı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan, yüksek takipçi sayısına sahip bazı sosyal medya fenomenlerine ait hesaplarla, yasa dışı bahis sitelerinin reklamının yapılmasına ilişkin soruşturmalar sürüyor.

Son olarak, sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz hakkında yasadışı bahsi özendirici ve teşvik edici faaliyetler yürüttüğü iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Kerimcan Durmaz'a, 7258 sayılı "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunu"na muhalefet ettiği iddiasıyla soruşturma açıldığı öğrenildi.

Kerimcan Durmaz, söz konusu soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kerimcan Durmaz gözaltı son dakika
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