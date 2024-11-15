SON DAKİKA! Malatya'da 4,9 büyüklüğünde deprem

Malatya'da bu sabah saatlerinde şiddetli bir deprem meydana geldi. Depremin ayrıntılarıyla ilgili Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) açıklama yapıldı.

AFAD'ın açıklamasına göre, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, saat 10.46'da 4,9 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD'dan depremin ardından yapılan açıklamada, "Malatya ilimizin Doğanşehir ilçesinde saat 10.46’da meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." denildi.

Malatya'daki şiddetli depremle ilgili Malatya Valisi Seddar Yavuz'dan da açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Seddar Yavuz, "İlimizde meydana gelen depremden etkilenen hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu ana kadar intikal etmiş bir olumsuzluk bulunmuyor." ifadelerini kullandı.

İlimizde meydana gelen depremden etkilenen hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Şu ana kadar intikal etmiş bir olumsuzluk bulunmuyor. https://t.co/wEmypHGJLK — Seddar Yavuz (@SeddarYavuz) November 15, 2024

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da Malatya'daki depreme ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Ali Yerlikaya, "Malatya Doğanşehir'de 4.9 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Kilis illerinden de hissedilen depremle ilgili olarak AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Gelen ihbarlar değerlendirilmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." dedi.