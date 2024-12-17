SON DAKİKA! Polonez işçisinin yürüyüşüne izin verildi

Çatalca'da Polonez Fabrikası önünden başlattıkları Anayasal Hak Yürüyüşü için Kartal Adliyesi'nde bulunan Polonez işçilerinin yürüyüşüne izin verildi.

Barış Dikmen Barış Dikmen
SON DAKİKA! Polonez işçisinin yürüyüşüne izin verildi
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Polonez Fabrikası'nda işvereninin sendikaya üye oldukları için işten çıkardığı 146 işçinin mücadelesi sürüyor.

Çatalca'da Polonez Fabrikası önünden başlattıkları Anayasal Hak Yürüyüşü için Kartal Adliyesi'nde bulunan Polonez işçilerinin yürüyüşüne izin verildi.

Yürüyüşlerine izin verilmeyen işçiler açlık grevine başlamıştı.

Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı İbrahim Okan Özkan ve beraberindeki heyet de işçilerle bir arada bulunmaya devam ediyor.

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