Son nefesinde kadar Vatan Partili! Metin Gürel hayatını kaybetti

Metin Gürel 69 yaşında, uzun süredir mücadele ettiği hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti. Gençlik dönemlerinden itibaren partisine adanmış bir hayat süren Gürel, evli ve iki çocuk sahibiydi. Ayrıca, Türkiye Mali Müşavirler Birliği'nin oluşumuna katkıda bulunmuştu.

Gürel'in cenaze töreni, Düzce Orhan Gazi Mahallesi'ndeki Merkez Camii'nde yarın öğle namazını müteakip kılınacak ve ardından defnedilecek.

Vatan Partisi Merkez Yürütme Kurulu üyesi Osman Bilge Kuruca, Metin Gürel'in gençlik yıllarından beri partisine olan bağlılığını ve gösterdiği fedakar çalışmayı vurgulayarak onun nitelikli bir insan olduğunu ifade etti.

Vatan Partisi Tuzla İlçe Yönetim Kurulu üyesi Musa Tanrıkulu ise, "Marmara Üniversitesi Hastanesi'nde yattığı bir sırada ziyaret etmiştim. Yüzünde mutluluk ve tebessüm vardı. 'Farkında mısınız, dün Sayın Genel Başkan Perinçek beni ziyaret etti, çok mutlu oldum. Yoğun gündemi arasında beni de hatırlamış, kendisine minnettarım.' demişti. Değerli bir dostumuzdu ve onu saygıyla anıyoruz," dedi.