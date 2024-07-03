Sosyal medyada Arap karşıtlığı! Kışkırtmayı bu kez Atatürk'e ait olmayan sözlerle yaptılar

Sosyal medyadaki kuyruklu yalanlara yenisi eklendi. Troller bu kez de Atatürk'ü istismar ederek Arap kışkırtıcılığının değirmenine su taşımaya çalıştılar.

"Fazla merhamet vatana ihanettir" sözünü sanki Atatürk söylemiş gibi sosyal medyadan yayan troller, mülteci karşıtlığı yaptılar.

Atatürk'ün Bütün Eserleri Genel Yayın Yönetmeni Şule Perinçek, konuyla ilgili olarak, "Şimdi o sözleri Atatürk'e mal etmek özel gayret gerekiyor. Atatürk'ün hiç ağzına, fikrine yakışan onunla ilgili hiçbir alakası olabilecek bir söz değil. Yani Atatürk'le en ufak ilişkisi olmayan Atatürk'ü hiç anlamamış, emperyalizmin gözüyle bir tarafa bakan insanların söyleyebileceği şeyler." dedi."

Yurttaşlar ise, Atatürk'ün olmayan sözlerini paylaşıp algı yaratmak isteyen trollere yanıtı Atatürk'ün Bütün Eserleri'nde geçen Suriyelilerle ilgili gerçek düşüncüleriyle verdiler.

Şule Perinçek, "Fransızlar Suriye'yi adam etmeye çalışıyorlarmış önce onlar adam olsunlar. Suriyeliler zeki, modern ve nazik insanlardır. Fransızların terbiyesine ihtiyaçları yoktur. Suriyeliler böyle düşünmelidir. Biz böyle düşündük ve cumhuriyetimizi böyle kurduk." dedi.

Atatürk'ü, sosyal medya provokatörlerin paylaşımlarıyla tanıyan bazı kişilerde Atatürk'ün Suriyelilerle ilgili gerçek sözünü görünce inanmadılar. İnkar ettiler.

Şule Perinçek, "Atatürk'ün bütün eserleri bu konuda Atatürk'le ilgili en ufak soru işareti olan hiçbir şey almamıştır. Ben ayrıca şunu söyleyeyim; dedektiflik gibi yaptık. Araştıra araştıra, o böyle midir, böyle midir altında imzası olmayan el yazısı olmayan hiçbir belgeyi bilgiyi Atatürk'ün bütün eselerinin 30 cildinin bir tanesinde bile bulamazsınız." dedi.

Emperyalizmin bu yalanları bilerek çıkardığını belirten Atatürk'ün Bütün Eserleri Genel Yayın Yönetmeni Şule Perinçek, bölgede kardeşliği bozmak için bu yalanların atıldığını söyledi.

Şule Perinçek, "Niye durduk yere Atatürk'ün böyle saçma sapan olaylara alet ediyorlar, kendilerine göre eğip büküyorlar? Hem Türkiye, Hem İran, Hem Irak, Hem de Rusya bir araya gelirse ben ne yaparım bu bölgede teröristimi filan besleyemem. İşte ekonominizi bozamam, bombaları patlatamam, muhtaç duruma getiremem diyor." dedi.