Sosyal medyada fal ve astrolojiye vergi incelemesi! 1,8 Milyar Liralık kayıt dışı kazanç tespit edildi

Son dönemde özellikle sosyal medyada büyük ilgi gören falcılık, astroloji ve medyumluk gibi alanlarda ticari rant yaratan faaliyetlerin artması üzerine, Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, 2021, 2022 ve 2023 yıllarına ilişkin incelemelerde, 1034 mükellefi riskli bularak tespit çalışmaları yürüttü. İlk aşamada, kayıt dışı kazanç sağladığı belirlenen kişilere izaha davet süreci başlatıldı.

Beyanname vermeyen veya önceki beyannamelerinde eksiklik bulunan mükelleflerin vergi incelemesine sevk edileceği açıklandı.

Denetim sürecine ilişkin açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kazançların beyan edilmesi gerektiğini vurguladı.

"Hedefimiz, vergide adaleti sağlamak. Bunun için istisnasız tüm kazançlarda kayıt dışılıkla mücadelemiz sürecek. Çalışmalar, 2024 yılında elde edilen gelirleri de kapsayacak. İzaha davete uyum göstererek yükümlülüklerini yerine getiren mükellefler ağır cezalarla karşılaşmayacak. Beyan dönemi geçmeden herkes gerçek kazancını bildirmeli." dedi.

Bakanlık, kayıt dışı ekonomiyle mücadelede sürecin devam edeceğini ve farklı sektörlerde de incelemelerin sürdürüleceğini belirtti.