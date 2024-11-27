Sosyal medyada terör propagandası yapanlar yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kentte terör propagandası faaliyetlerine karıştığı tespit edilen şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ederken, yetkililer operasyonların kararlılıkla süreceğini bildirdi.