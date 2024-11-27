Sosyal medyada terör propagandası yapanlar yakalandı

Batman'da izinsiz sokak eylemlerine katıldıkları ve sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen 6 kişi gözaltına alındı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Sosyal medyada terör propagandası yapanlar yakalandı
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kentte terör propagandası faaliyetlerine karıştığı tespit edilen şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ederken, yetkililer operasyonların kararlılıkla süreceğini bildirdi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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