Sosyal medyada terör propagandası yapanlar yakalandı
Batman'da izinsiz sokak eylemlerine katıldıkları ve sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen 6 kişi gözaltına alındı.
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kentte terör propagandası faaliyetlerine karıştığı tespit edilen şahısların yakalanması için çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ederken, yetkililer operasyonların kararlılıkla süreceğini bildirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı