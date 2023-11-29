SPK'dan Dolandırıcılık Açıklaması: "Mevzuata Göre Bu Bir Fon Değil Tamamen Dolandırıcılık"

Bakan Tunç, 7 sanık 18 müşteki olduğunu ifade etti. Sermaye Piyasası Kurulu ise söz konusu durumun bir dolandırıcılık olayı olduğunu ifade etti. Fon olarak adlandırılmasının mevzuattaki fonu kapsamadığı kaydedildi.



Kara para, şike, yolsuzluk, rüşvet...Türkiye'nin gündemini şu anda futbol dünyasındaki dolandırıcılık vurgunu meşgul ediyor.



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, adı 'Fatih Terim Fonu' olarak bilinen dolandırıcılık sistemine ilişkin iddianamenin kabul edildiğini duyurdu.



Hukukçular ise tek taraflı hareket edilmemesi gerektiğini ifade ediyor. Futbolcuların da tefecilik suçu işlediğini belirtiyor.



'Fatih Terim Fonu' olarak bilinen dolandırıcılık sistemine yönelik hazırlanan iddianamede teknik direktör Fatih Terim'in adının geçmemesi de dikkat çekici.



Olayla ilgili bir açıklama da Sermaye Piyasası Kurulu'ndan yapıldı. SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, durumun dolandırıcılık olayı olduğunu söyledi. Gönül, “Söz konusu olay, bir dolandırıcılık olayı. Sermaye Piyasası mevzuatına göre bir fon değil bu, tamamen dolandırıcılık. Adının fon olması, fon olarak lanse edilmesi mevzuatımızdaki fonu kapsamıyor” ifadelerini kullandı.



Öter yandan tutuklanan Seçil Erzan’ın Denizbank Levent Şubesi’ndeki odasının girişine ait görüntülere ulaşıldı.



Kamera kayıtlarında Şube Müdürü Seçil Erzan, futbolcular Selçuk İnan ve Emre Belözoğlu, Fatih Terim’in damadı Volkan Bahçekapılı, iş insanı Atilla Baltaş gibi isimler yer alıyor.